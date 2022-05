Buffett na zakupach podczas wyprzedaży. W portfelu banki, energetyka i Formuła 1

/ FORUM

Obowiązkowy raport złożony do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych pokazał zmiany w portfelu firmy inwestycyjnej Warrena Buffetta. CEO Berkshire Hathaway wydał ponad 40 miliardów dolarów podczas giełdowej wyprzedaży m.in. na banki, spółki energetyczne czy Formułę 1.

Zgodnie z prawem zarządzający funduszami inwestycyjnymi, których aktywa przekraczają 100 mln dolarów, są zobowiązani złożyć do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) formularz 13f, który ujawnia posiadane przez nich akcje. Muszą to zrobić w ciągu 45 dni od ostatniego dnia kwartału. Większość funduszy czeka do końca tego okresu, aby ukryć swoją strategię inwestycyjną. Termin minął w poniedziałek 16 maja i teraz wiemy, w co inwestował w ostatnim kwartale inwestycyjny guru z Omaha.

O tym, że Berkshire Hathaway wydawał pieniądze podczas pierwszego kwartału, wiadomo już z dorocznego spotkania inwestorów, które odbyło się na przełomie kwietnia i maja w stanie Nebraska. Buffett i Munger – zarządzający firmą, poinformowali, że ilość gotówki spadła z bliskich rekordu 146,72 mld dolarów na koniec 2021 r. do 106,26 mld na koniec I kwartału 2022 r.

Zobacz także Inwestowanie na giełdzie z rachunkiem inwestycyjnym BOSSA

Poza wydaniem kolejnych 3,2 mld dolarów na skup akcji własnych i przejęciem ubezpieczyciela Alleghany za 11,6 mld dol. Buffett i jego doradcy zrobili kilka dużych posunięć. Wśród najbardziej godnych uwagi można wymienić zainwestowanie w sektor energetyczny i finansowy.

Z raportu 13f wynika, że firma Buffetta kupiła 14,6 proc. akcji Occidental Petroleum. Ten ruch sprawił, że Berkshire Hathaway jest jednym z jej 10 największych udziałów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy spółka zwiększyła również swoje udziały w Chevronie, kupując ponad 3 razy więcej akcji, niż posiadała na koniec 2021 r.

Akcje energetycznych firm (Chevron, Occcidental) odniosły w tym roku zdecydowanie najlepsze wyniki w indeksie S&P 500, korzystając ze wzrostu cen surowców, który rozpoczął się po inwazji Rosji na Ukrainę. Akcje Chevronu wzrosły o 47 proc., a akcje Occidental o 134 proc. Dla porównania S&P 500 spadł o 16 proc.

The Wall Street Journal

Berkshire zwiekszył zakupy akcji banku Citi, które mają za sobą okres spadków, ale oferują dywidendę. Firma kupiła 55 milionów akcji Citigroup w pierwszym kwartale, czyli pakiet o wartości około 3 miliardów dolarów. Jednoczesnie sprzedała resztę akcji banku Wells Fargo, dawniej jedną z największych pozycji w portfelu.

Z kolei spadek kursu akcji Apple w I kwartale skłonił Buffetta do kupna kolejnych akcji za około 600 milionów dolarów. To dalej największa pozycja w jego portfelu. Z technologicznego poletka jest jeszcze zakup 11,4 proc. udziałów w firmie HP produkującej komputery i drukarki oraz 9,5 proc. udziałów w Activission Blizzard – producenta gier przejmowanego przez Microsoft. Dokupiono także 3 proc. udziałów w General Motors.

Zatrzymując się na chwilę przy motoryzacji, warto dostrzec, że Berskshire mocno zwiększył swój pakiet w Formula One Group – firmie zarządzającą serią wyścigów Formuły 1. Zakup dodatkowych 5,6 mln akcji zwiększył łączny stan posiadania do 7,7 mln akcji o wartości blisko pół miliarda dolarów.

Co ma w portfelu Warren Buffett? Spółka Wartość rynkowa pakietu Udział w portfelu Activision Blizzard, Inc. $5,786,617,200 1.7% Ally Financial Inc $347,385,637 0.1% Amazon.com, Inc. $1,181,904,793 0.3% American Express $23,716,461,801 7.0% Aon PLC $1,221,296,720 0.4% Apple Inc $132,637,532,178 39.0% Bank of America Corp $35,953,578,329 10.6% Bank of New York Mellon Corp $3,214,758,399 0.9% BYD Co. Ltd $6,840,000,000 2.0% Celanese Corporation $1,140,222,791 0.3% Charter Communications Inc $1,774,101,523 0.5% Chevron Corporation $27,539,406,022 8.1% Citigroup Inc $2,621,918,066 0.8% Coca-Cola Co $26,384,000,000 7.8% Davita Inc $3,605,947,443 1.1% Floor & Decor Holdings $333,644,000 0.1% General Motors Company $2,301,900,924 0.7% Globe Life Inc $611,673,298 0.2% HP Inc $4,542,176,599 1.3% Itochu Corporation $2,215,539,450 0.7% Kraft Heinz Co $14,353,982,777 4.2% Kroger Co $3,084,815,992 0.9% Liberty Media Formula 1 $465,045,999 0.1% Liberty Sirius XM $788,301,597 0.2% Liberty Sirius XM $1,682,962,934 0.5% Markel Corporation $562,301,153 0.2% Mastercard Inc $1,314,517,445 0.4% McKesson Corporation $957,911,064 0.3% Moody’s Corporation $7,098,975,317 2.1% Nu Holdings Ltd $465,966,710 0.1% Occidental Petroleum $9,694,957,186 2.8% Paramount Global $1,931,916,235 0.6% Restoration Hardware $607,231,100 0.2% Snowflake Inc $885,178,086 0.3% Store Capital Corp $403,544,081 0.1% T-Mobile Us Inc $663,375,100 0.2% US Bancorp $6,953,116,349 2.0% Verisign, Inc. $2,108,809,119 0.6% Visa Inc $1,641,320,563 0.5% Dane: formularz 13f, stan na 31.03.2022, pozycja > = 0,1%

Buffett to znany zwolennik inwestowania wartościowego. Od dawna radził, aby inwestorzy „byli chciwi, gdy inni się boją”. Ta filozofia była trudna do praktykowania przez ostatnie dwa lata, podczas których nastroje inwestorów były bardzo optymistyczne. Teraz, gdy rynek się załamuje, Berkshire jest w doskonałej pozycji, aby dodać do swojego szerokiego portfela więcej akcji.

MKu