Buffett dalej inwestuje w paliwowy koncern. Prezeska Occidental Petroleum uważa, że ceny gazu wzrosną

Interesujące wieści dobiegają z Wall Street. Warren Buffett, poprzez Berkshire Hathaway, dokupił kolejny pakiet paliwowej spółki Occidental Petroleum. Kurs akcji dla inwestora wciąż jest atrakcyjny, chociaż w 2022 r. doświadczył największego wzrostu ze wszystkich spółek z S&P500. Prezeska firmy w najnowszym wywiadzie prognozuje, że cena ropy nie spadnie i utrzyma się na obecnych poziomach.

fot. RICK WILKING / / FORUM

Occidental Petroleum to jeden z największych amerykańskich koncernów wydobywających węglowodory o giełdowej kapitalizacji na poziomie 54,8 mld dol. W 2022 r. jego akcje zyskały 119 proc. i pod względem stopy zwrotu nie miały sobie równych w kluczowym amerykańskim indeksie S&P500. Obecnie akcje utrzymują się na poziomie z końca ubiegłego roku, mimo to dla Buffetta dalej wydają się atrakcyjne.

cnbc.com

Berkshire Hathaway wznowił zakupy walorów Occidental Petroleum po pięciomiesięcznej przerwie. Firma zapłaciła około 355 milionów dolarów za 5,8 miliona akcji Occidental między 3 a 7 marca, wynika z wtorkowego zgłoszenia do SEC. To oznacza, że wehikuł inwestycyjny Buffetta płacił między 59,85 dolarów a 61,90 dolarów za akcję spółki wydobywającej ropę naftową i gaz.

W sumie Berkshire zwiększył swój udział w spółce naftowej do około 22,2 proc. i posiada obecnie 200,2 mln akcji Occidental o wartości 12,2 mld dol, bazując na wtorkowej cenie zamknięcia, wynoszącej 60,85 dol. Najwięcej warte w portfelu miliardera były jednak takie spółki jak Apple, Bank of America, Chevron czy Coca-Cola, oczywiście, jeśli od końca 2022 r. nie zaszły poważniejsze zmiany, ale znając podejście do inwestycji Buffetta, trudno się takich spodziewać.

Chociaż zakupiony przez Berkshire Hathaway pakiet akcji Occidental Petroleum jest niewielki w porównaniu z już posiadanym, to moment przeprowadzenia transakcji wydaje się symboliczny. Paliwowa spółka w ubiegłym tygodniu pokazała roczne wyniki finansowe, a prezeska firmy podzieliła się swoimi prognozami co do rynku węglowodorów.

„W 2022 r. mieliśmy rekordowy dochód netto w wysokości 12,5 mld dol., który wygenerował zwrot z zaangażowanego kapitału na poziomie 28 proc., co jest najwyższym wynikiem od 2005 r. Osiągnęliśmy również rekordowe wolne przepływy pieniężne w wysokości 13,6 mld dol., co umożliwiło nam umorzyć ponad 10,5 miliarda dolarów długu i odkupić akcje zwykłe o wartości 3 miliardów dolarów” – powiedziała prezeska Occidental Petroleum Vicki Hollub na telekonferencji wynikowej.

Jednak zysk netto za IV kwartał był niższy od przewidywań. Wyniósł 1,61 dolara na akcję (EPS) wobec oczekiwanych 1,83 dolarów. Kolejne kwartały sugerują dalszy spadek EPS, ale w wywiadzie udzielonym stacji CNBC Vicki Hollub powiedziała, że według niej cena ropy w obecnym cyklu powinna się ustabilizować w przedziale 75-80 dolarów za baryłkę.

seekingalpha.com

„Wierzę, że cena ropy w połowie cyklu będzie bliższa 80 dol, może znajdzie się między 75 a 80 dol” – powiedziała Hollub. „W tym reżimie cenowym możemy zrównoważyć podaż z popytem w czasie” – dodała.

W odniesieniu do cen gazu w tym roku, powiedziała, że będą one wyższe. „Myślę, że pod koniec roku będziemy mieli niewielki problem z podażą w stosunku do popytu, co może spowodować wzrost cen” – powiedziała.

W USA trwa dyskusja o zyskach firm naftowych i ich zdolnościach produkcyjnych. Biały Dom zwrócił uwagę, że firmy naftowe wydają zbyt dużo na „wzbogacenie” akcjonariuszy, a za mało na zwiększenie produkcji. Zyski takich firm jak Chevron, Exxon czy Occidental administracja Joe Bidena nazwała oburzającymi.

„Mamy zdolność do produkcji większej ilości ropy, ale mamy też propozycję, która obejmuje aktywny program wykupu akcji, a także rosnącą dywidendę i chcemy mieć pewność, że maksymalizujemy zwrot z zaangażowanego kapitału” - powiedziała Hollub.

W tym roku Occidental zatwierdził nowy program wykupu akcji o wartości 3 miliardów dolarów i 38 proc. wzrost dywidendy. Akcje Buffetta przyniosłyby więc ok. 144 mln dolarów w dywidendzie od spółki tylko z pakietu akcji zwykłych. Jednak to nie wszystko, jeśli chodzi o zaangażowanie miliardera z Omaha.

Oprócz nich Berkshire posiada jeszcze pakiet wart 10 miliardów dolarów w akcjach uprzywilejowanych firmy. Jest również właścicielem warrantów, które może wykonać, kupują 84 miliony akcji zwykłych płacąc w sumie 5 miliardów dolarów. Akcje uprzywilejowane, jak i warranty Berkshire Hathaway otrzymał w zamian za sfinansowanie przejęcia Anadarko Petroleum przez Occidental w 2019 roku - donosi marketinsider.

Firma Buffetta uwzględniła 258 milionów dolarów zysku Occidentala w swoim zeznaniu za zeszły rok. Rozpoczęła rozliczać wyniki metodą praw własności po przekroczeniu 20 proc. udziałów w paliwowej spółce w sierpniu 2022 r. Wygląda na to, że Buffett widzi potencjał do ogromnych zysków z akcji spółek paliwowych także w kolejnych latach. Nie chodzi nawet o wzrost ceny akcji, ale także o dywidendy wypłacane przez Chevron i Occidental.