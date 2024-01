Buffett rządzi amerykańskimi parkingami dla ciężarówek. Przejął całą sieć

Berkshire Hathaway miliardera Warrena Buffetta przejął całkowitą kontrolę nad największą w USA siecią postojów dla ciężarówek. W tym tygodniu odkupił ostatni pakiet akcji Pilot Travel Centres, jednej z największych prywatnych firm w Stanach Zjednoczonych, która była operatorem kompleksów logistycznych dla jeżdżących po Ameryce Północnej ciężarówek.

„Berkshire Hathaway jest obecnie właścicielem 100 proc. akcji Pilot Travel Centres” – napisano w komunikacie na stronie wehikułu inwestycyjnego Warrena Buffetta. To efekt sprzedaży pozostałych 20 proc. akcji firmy, które należały jeszcze do rodziny jej założyciela Jimma Haslama.

Najpierw w 2017 r. Berkshire Hathaway zapłacił 2,8 miliarda dolarów za blisko 39 proc. akcji operatora postojów dla ciężarówek, a następnie w styczniu 2023 r. wyłożył kolejne 8,2 miliarda dolarów, przez co zwiększył swoje zaangażowanie w firmę do 80 proc. Obie strony transakcji, nie ujawniły ceny, jaką zapłacono za ostatnie 20 proc. udziałów.

Ich wycena pozostawała kwestią sporną między Buffettem a Haslamem. Rodzina twórcy firmy miała opcję sprzedaży, która zmuszała Berkshire do wykupienia pozostałych 20 proc., ale przez stosowaną metodę rachunkowości przez firmę Buffetta, ich wartość według Haslamów miał być sztucznie zaniżania. Ostatecznie sprawa skończyła się niedawnym porozumieniem, którego szczegółów nie ujawniono.

Pilot Travel Centers (PTC) to największy w Ameryce Płn. operator tzw. centrów postojowych posiadający blisko 800 lokalizacji w USA i Kandzie pod markami Pilot i Flying J. Zatrudnia ok. 30 tys. pracowników. Wyrósł z pojedynczej stacji benzynowej kupionej w 1958 roku przez Jimmy’ego Haslama. Świadczy usługi stacji paliw, ale też zapewnia miejsce do parkowania oraz całą infrastrukturę dla kierowców ciężarówek i innych podróżujących. To m.in. restauracje, pralnie i prysznice, ale także salony gier, bary, a nawet kina.

Sieć firmy PTC ma najwięcej lokalizacji w USA, jednak największe tego typu miejsce, czyli 90-hekatorowy Iowa 80 mogące pomieścić 900 ciężarówek, należy do konkurencyjnej TravelCenters of America, kontrolowanej przez brytyjski BP.

Pilot Travel Centers sprzedaje paliwa oraz żywność, towary i usługi, które po 9 miesiącach poprzedniego roku przyniosły 42 miliardy dolarów przychodu. Skala obrotu sprawia, że jest uznawana za jedną z pięciu największych prywatnych firm w USA.

„Pilot zaczynał od jednej stacji benzynowej 65 lat temu, a dzięki oddanym i wyjątkowym członkom zespołu, których mieliśmy w całej naszej historii, jest obecnie liderem w branży” – powiedział w oświadczeniu założyciel firmy Jim Haslam. „Chociaż była to z pewnością dla nas decyzja emocjonalna, czuliśmy, że jest ona właściwa dla naszej rodziny” – dodał. W grudniu Bloomberg majątek rodziny Haslamów wycenił na blisko 18 mld dolarów.

