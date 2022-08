Rząd przyjął projekt budżetu na 2023 rok. "To ambitny budżet na trudne czasy"

fot. Krystian Maj / / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2023 rok – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. To ambitny budżet na trudne czasy - dodał.

Jak stwierdził Morawiecki, projekt zawiera "bardzo wiele założeń i wydatków, które mają zapewnić bezpieczeństwo polskim rodzinom".

Deficyt budżetu w 2023 wyniesie ok. 65 mld zł, a deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 4,2-4,4 proc. PKB - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Dochody budżetu zaplanowaliśmy na 604,4 mld zł, jest to wzrost o 105 mld zł względem tego roku. (...) Wydatki zaplanowane są na poziomie 669 mld zł, a deficyt samego budżetu to ok. 65 mld zł" - dodał.

"Cały deficyt sektora finansów publicznych o będzie mniej więcej na poziomie 4,2-4,4 proc. PKB, ale też jesteśmy tutaj po konserwatywnej stronie" - dodał.

Premier poinformował, że państwowy dług publiczny w 2022 r. wyniesie 41 proc., a w 2023 r. prognozowany jest spadek do 40,4 proc. PKB.

"Nie tylko zachowujemy wszystkie dotychczasowe programy społeczne, ale też będziemy reagować w zależności od potrzeb. Budżet oparty jest o względnie konserwatywne założenia" - dodał premier.

Premier zapewnił, że wpływy podatkowe budżetu państwa w 2023 r. będą znacznie wyższe niż w poprzednich latach: z VAT - 286 mld zł; z CIT - 73 mld zł; z PIT - ponad 78 mld zł; z akcyzy - ponad 88 mld zł.

Rząd zakłada wzrost stóp procentowych w Polsce do 7,0 proc. w II połowie 2022 r., a od IV kw. 2023 r. zakłada stopniowe luzowanie polityki pieniężnej - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z procedurą budżetową przyjęty przez rząd wstępny projekt budżetu zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na 2023 r. i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września br.

W przyjętych w czerwcu br. założeniach do projektu budżetu na przyszły rok rząd prognozował, że wzrost PKB w 2023 r. wyniesie 3,2 proc., a inflacja 7,8 proc.

