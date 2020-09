Budżet Niemiec na 2021 rok z rekordowym zadłużeniem

fot. FABRIZIO BENSCH / Reuters

Rząd Niemiec zatwierdził w środę projekt budżetu na przyszły rok, przedstawiony przez ministra finansów Olafa Scholza. Projekt przewiduje limit zadłużenie netto w wysokości 96,2 mld euro (112,43 mld dolarów) na sfinansowanie dalszych działań w celu rozwiązania kryzysu koronawirusowego - informuje Reuters.

Jest to drugi co do wielkości limit nowego zadłużenia netto w największej gospodarce Europy od zakończenia II wojny światowej i pojawia się po tym, gdy rząd Niemiec zaciągnął już w tym roku rekordowo wysokie pożyczki w łącznej wysokości około 218 mld euro.

"Budżet podkreśla determinację Scholza, by odsunąć Niemcy od swojego dawnego wizerunku mistrza Europy w zakresie oszczędności i zabezpieczyć nową rolę Berlina jako głównego dawcy środków w walce strefy euro o wyjście z szoku koronawirusowego" - pisze Reuters.

bml/ mal/