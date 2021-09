Budżet Kancelarii Premiera rośnie, bo "przybyło zadań"

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rośnie, ponieważ kancelaria wypełnia więcej zadań – zajmuje się członkostwem Polski w UE; cyfryzacją, wspiera niepełnosprawnych i Krajową Szkołę Administracji Publicznej – oświadczyło Centrum Informacyjne Rządu, komentując informacje mediów o zwiększeniu budżetu KPRM.

W ostatnich dniach media zwróciły uwagę, że wskutek nowelizacji budżetu KPRM dostanie więcej o 214 mln zł.

"Od 2015 roku KPRM realizuje znacznie więcej zadań niż kiedykolwiek wcześniej - zajmuje się m. in. członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz cyfryzacją. Jest też ośrodkiem koordynacji Narodowego Programu Szczepień" – oświadczyło CIR we wtorek. "Zwiększenie budżetu Kancelarii wynika z rozszerzenia wsparcia dla kluczowych obecnie działań. W głównej mierze dotyczy to kwestii pomocy dla osób niepełnosprawnych" – dodało Centrum.

W komunikacie CIR zaznaczono, że ze zwiększonego budżetu KPRM zostanie sfinansowana dotacja celowa dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. "Dotacja w wysokości 200 mln zł stanowi ponad 93 proc. całej kwoty zwiększającej budżet KPRM" – podkreśliło CIR.

Poinformowało ponadto, że o 214 tys. zł kancelaria zwiększy dotację dla KSAP, dzięki czemu jej słuchacze otrzymają wyższe stypendia. Zmiana wynika z nowelizacji rozporządzenia ws. stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

CIR zwróciło uwagę, że "wydatki bieżące i majątkowe stanowią niecałe 7 proc. kwoty o jaką, w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r., zostanie zwiększony budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".

Przed tygodniem Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. W stosunku do pierwotnej ustawy dochody zwiększono w projekcie o ok. 78 mld zł, wydatki o ok. 37 mld zł, a deficyt został zredukowany o ok. 42 mld zł. Zgodnie z zaakceptowaną przez rząd propozycją, tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).

Po posiedzeniu rządu media zwróciły uwagę, że Kancelaria Premiera będzie w tym roku kosztowała podatnika 594 mln zł, a nie – jak wcześniej założono – 380 mln zł i że jest to jednostka, której budżet ma wzrosnąć najbardziej - o 56,5 proc. w stosunku do ustawy budżetowej sprzed nowelizacji. Na wzrost budżetu Rady Ministrów media i projekt ciekaweliczby.pl wskazywały także wcześniej, wyliczając, że w latach 2011-2015 wyniósł on 644,5 mln zł, a w okresie 2015-2019 (PiS) 1.182,6 mln zł.

