Budynki do wymiany lub termomodernizacji. Nadchodzi Europejski Zielony Ład

Zgłoś swoją firmę do plebiscytu Bankier.pl Jeśli zrealizowałeś inwestycję ze wsparciem środków z Unii Europejskiej i zależy ci, by o twojej firmie usłyszały dziesiątki tysięcy osób, chcesz pochwalić się swoim innowacyjnym rozwiązaniem, produktem lub usługą, szukasz nowych odbiorców i partnerów biznesowych, zgłoś się do plebiscytu Bankier.pl.