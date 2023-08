Budowy ruszyły z kopyta? Jest reakcja deweloperów na "Bezpieczny Kredyt 2 proc."

Wzrost liczby rozpoczętych mieszkań może świadczyć o reakcji budowniczych mieszkań na wejście w życie programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. i ogólnej poprawie rynkowej koniunktury – stwierdził w komentarzu do wtorkowych danych GUS ekspert PZFD Patryk Kozierkiewicz.

fot. Agencja Wschod / Michal Kosc / / FORUM

We wtorek Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o budownictwie mieszkaniowym. Wynika z nich, że w okresie styczeń - lipiec 2023 r. rozpoczęto budowę 101,8 tys. mieszkań, tj. o 25,1 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 57,2 tys. mieszkań (o 28,4 proc. mniej), a inwestorzy indywidualni 42,2 tys. (o 21,8 proc. mniej). Jednocześnie GUS podał , że w samym lipcu deweloperzy tuszyli z budową 9,26 tys. mieszkań, czyli o 10,8 proc. więcej niż w lipcu 2022 r. i o 4,4 proc. więcej niż w czerwcu 2023.

„Taki rezultat jest z jednej strony skutkiem wyjątkowo słabych wyników deweloperów w minione wakacje (niska baza), z drugiej zaś może świadczyć o reakcji budowniczych mieszkań na wejście w życie programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. i ogólnej poprawie rynkowej koniunktury” – ocenił w komentarzy do danych GUS ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich Patryk Kozierkiewicz.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Dodał on, że nawet jeśli podobna dynamika wprowadzeń nowych inwestycji utrzymałaby się do końca roku, deweloperzy wciąż rozpoczęliby budowę około 15 tysięcy mieszkań mniej niż w fatalnym dla branży 2022. Ekspert uznał, że nawet przt bardzo optymistycznym scenariuszu „wyniki budowniczych mogłyby co najwyżej zrównać się z poprzednim rokiem”.

„Sytuacja ta jest zgodna z ostatnimi przewidywaniami PZFD, w których wskazaliśmy na prawdopodobieństwo powolnej odbudowy podaży. Za takim scenariuszem przemawiają duże zainteresowanie programem BK2 proc., prognozowane obniżki stóp procentowych, czy notowany spadek inflacji” – stwierdził Patryk Kozierkiewicz w komentarzu. – „Niejasne jest jednak to, jak sytuacja będzie kształtować się w perspektywie przyszłego roku, gdy opadnie hurraoptymizm związany z preferencyjnymi kredytami. Nie wiadomo również, jaki wpływ na rynek mają obecnie osoby, które zdecydowały się na zakup mieszkania poza programem BK2 proc. w obawie przed przyszłym wzrostem cen. Należałoby również zadać pytanie, czy prognozowany spadek stóp procentowych zachęci tych kredytobiorców, którzy nie mogli skorzystać z programu i jakie propozycje w kontekście poprawy warunków mieszkalnictwa przedstawi przyszły rząd?” – dodał ekspert.

GUS podał także, że okresie styczeń – lipiec 2023 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 131,1 tys. mieszkań, tj. o 32,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (85,6 tys., spadek o 35,4 proc. w ujęciu rocznym oraz inwestorzy indywidualni (41,6 tys., spadek o 28,7 proc.). W samym lipcu liczba wydanych pozwoleń na budowę wyniosła ogółem 19,2 tys., z czego 11,97 tys. otrzymali deweloperzy. Według eksperta PZFD, widać tutaj stabilizacje jako że od początku roku miesięczne wyniki w zakresie wydawanych pozwoleń oscylują bowiem w granicach 10-14 tysięcy, „plasując je na podobnym poziomie do tych osiąganych w 2017 i 2018 roku”.

„Obserwowane schłodzenie jest przede wszystkim pokłosiem słabej sytuacji rynkowej, którą obserwowaliśmy pod koniec 2021 i przez cały 2022 rok. Z uwagi na osłabiony popyt inwestorzy nie decydowali się wtedy na rozpoczynanie nowych inwestycji. To sprawiło, że posiadają oni nieskonsumowane pozwolenia, co obniżało motywację do pozyskiwania nowych decyzji” – stwierdził Patryk Kozierkiewicz. – „Nadal aktualna pozostaje prognoza PZFD z ostatnich miesięcy, która – w związku ze zwiększonym zainteresowaniem nabywców – zakłada stopniowe odbudowywanie statystyk w zakresie nowych pozwoleń, co zapewne zarysuje się w statystykach w czwartym kwartale br. lub na początku przyszłego roku” – dodał.

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/