Budownictwo wciąż mocno pod kreską

Wrzesień przyniósł utrzymanie wysoce ujemnej dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Mocno wyhamowała aktywność zwłaszcza w budownictwie infrastrukturalnym.

We wrześniu produkcja budowlano-montażowa była co prawda o 15,5% wyższa niż w sierpniu, lecz zarazem okazała się o 9,8% niższa niż we wrześniu 2019 roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści spodziewali się spadku produkcji budowlanej o 10,5% rdr po spadku o 12,1% rdr odnotowanym miesiąc wcześniej, co było wtedy najgorszym wynikiem od blisko 4 lat.

Pozytywny wpływ na wrześniowe dane miała korzystna różnica w liczbie dni roboczych. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym wartość produkcji budowlano-montażowej ukształtowała się na podobnym poziomie co sierpniu, lecz równocześnie była o 10,6% niższa niż przed rokiem.

Najbardziej pogorszyła się sprzedaż w firmach budujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie spadek sięgnął aż 14,5% rdr. W przedsiębiorstwach zajmujących się wznoszeniem budynków produkcja byłą o 6,3% niższa niż przed rokiem.

