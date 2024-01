Budowę elektrowni jądrowej w gminie Choczewo popiera większość mieszkańców

Budowę elektrowni jądrowej w gminie Choczewo nadal popiera 67 proc. mieszkańców - poinformowała w piątek spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Dodano, że 81 proc. mieszkańców tej gminy uważa, że rozwój energetyki jądrowej w Polsce zapewni tańszą elektryczność.

fot. Valerie Quemener / / Shutterstock

"Poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w jej bezpośrednim sąsiedztwie wśród mieszkańców gminy Choczewo, gdzie zaplanowana jest jej budowa, utrzymuje się na wysokim poziomie 67 proc." - poinformowała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) opierając się na badaniu "Postawy wobec energetyki jądrowej 2023" przeprowadzonym przez agencję badawczą PBS z Sopotu. Z badania wynika też, że czterech na pięciu mieszkańców gminy Choczewo (81 proc.) uważa, że rozwój energetyki jądrowej w Polsce zapewni tańszą elektryczność.

Według PEJ, podobny poziom poparcia dla elektrowni jądrowej(66 proc.) zanotowano w regionie planowanej inwestycji, tj. w powiatach wejherowskim, puckim i lęborskim.

PEJ wskazała, że w badanych trzech powiatach: wejherowskim, puckim i lęborskim 70 proc. respondentów deklaruje, że - ich zdaniem - energetyka jądrowa powinna być rozwijana w Polsce w najbliższych latach. "88 proc. ankietowanych uznało Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) za ważny dla ich regionu, przy czym co trzeci badany ocenił PWIS jako zdecydowanie ważny dla gminy" - zaznaczyła spółka.

Dodała, że w ramach programu wspierania społeczności lokalnych Polskich Elektrowni Jądrowych, finansowane lub dofinansowywane są lokalne inicjatywy istotne dla mieszkańców, w tym budowa lub modernizacja dróg, remonty szkół czy budowa obiektów sportowych.

Zdaniem PEJ badanie pokazało, że w 2023 r. wiedza na temat planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce "jest w regionie powszechna". O takich planach słyszało bowiem 97 proc. mieszkańców gminy Choczewo i 88 proc. mieszkańców powiatów lęborskiego, puckiego i wejherowskiego. "Fakt, że 2 na 3 mieszkańców popiera realizację tej inwestycji w ich gminie jest o tyle ważny, że rok 2023 był przełomowy dla projektu" - zaznaczyła spółka. Przypomniała, że Polskie Elektrownie Jądrowe uzyskały we wrześniu 2023 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w październiku 2023 r. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Zaznaczono, że to oznacza, iż lokalizacja "Lubiatowo-Kopalino" w gminie Choczewo, wskazywana przez PEJ, jest ostateczna.

"Za rozwijaniem w Polsce energetyki jądrowej opowiedziało się 70 proc. mieszkańców trzech powiatów rejonu lokalizacji. To najwięcej ze wszystkich wskazanych w badaniu źródeł energii elektrycznej" - podkreśliła PEJ. Dodano, że na drugim miejscu znalazła się fotowoltaika z wynikiem 69 proc., a na trzecim morskie farmy wiatrowe (67 proc.). "W przypadku gminy Choczewo energetyka jądrowa również znalazła się na podium uzyskując 71 proc. wskazań. Ustąpiła jedynie fotowoltaice (77 proc.) oraz wiatrakom na lądzie (79 proc.) - zaznaczono.

Jak wskazała PEJ, badanie PBS zrealizowano w analogicznym terminie jak w roku ubiegłym, czyli na przełomie listopada oraz grudnia 2023 r. na próbie ponad 2800 respondentów, metodą wywiadów bezpośrednich (CAPI) wspomaganych komputerowo w miejscu zamieszkania respondenta przy pomocy wystandaryzowanego kwestionariusza. Zaznaczono, że próbę stanowiły losowo wybrane osoby na stałe mieszkające w gminie Choczewo oraz – po raz pierwszy - w trzech powiatach rejonu lokalizacji inwestycji: powiecie lęborskim, puckim i wejherowskim. "Gmina Choczewo liczy ok. 5500 mieszkańców, co oznacza, że przebadane zostało ok. 10 proc. populacji gminy" - stwierdzono.

PBS to agencja badawcza - członek założyciel Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), a jej pracownicy są w szeregach Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Firma jest także członkiem Business Centre Club (BCC) oraz międzynarodowej organizacji ESOMAR.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe. Spółka wspiera też rząd w realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP, a rządem USA ws. współpracy w rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych. (PAP)

autor: Anna Bytniewska, Wojciech Krzyczkowski

