Budowa Nord Stream 2 jest niemal ukończona

Kornecka: Wkrótce przedstawimy projekt ustawy o OZE dot. m.in. prosumentów

Wkrótce przedstawiony ma zostać projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii regulujący m.in. status prosumenta zbiorowego - poinformowała we wtorek wiceszefowa MRPiT Anna Kornecka. Dodała, że z MKiŚ trwają negocjacje co do nowego systemu opustów.