Szykują się zmiany w indeksie WIG20. Budimex zastąpi Asseco Poland?

Biuro maklerskie mBanku szacuje, że w wyniku kwartalnej rewizji indeksów w marcu do indeksu WIG20 dołączy Budimex, a opuści go Asseco Poland - napisał w raporcie analityk BM mBanku Piotr Poniatowski.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

"Budimex znalazł się na 11. miejscu rankingowym, gwarantującym miejsce w indeksie WIG20. Jest to efekt znaczącego wzrostu kapitalizacji free-float w ostatnich miesiącach. Z kolei Asseco Poland plasuje się obecnie się w okolicach miejsca 28., co uniemożliwia kwalifikację do indeksu (przy rocznej rewizji tylko spółki z miejsc 1-25 mogą zostać uczestnikami indeksu WIG20)" - napisał Poniatowski.

Według BM mBanku, niezależnie od wylosowanego dnia do indeksu mWIG40 dołączyć mogą spółki Asseco Poland, AB oraz Rainbow Tours. Wylosowany dzień sesyjny będzie miał wpływ na to, czy do mWIG40 dołączy cyber_Folks czy Synektik.

Poniatowski ocenia, że niezależnie od wylosowanego dnia mWIG40 opuści Budimex, który awansuje do WIG20, Bumech (plasuje się na 93. miejscu w rankingu, a do mWIG40 kwalifikują się tylko spółki do 70. miejsca), Synthaverse (96. w rankingu) oraz ZE PAK (87. miejsce w rankingu).

Według obliczeń BM mBanku, niezależnie od wylosowanego dnia w marcu do sWIG80 dołączą Asseco SEE, Bumech, Synthaverse oraz ZEPAK.

AB i Rainbow Tours w ramach awansu do mWIG40 mogą opuścić skład indeksu sWIG80 niezależnie od wylosowanego dnia.

Biuro maklerskie mBanku szacuje, że losowanie zadecyduje o tym, które ze spółek z poniższych dwóch par opuszczą w marcu indeks sWIG80: cyber_Folks czy Synektik oraz Rawlplug czy Spyrosoft.

Rewizja indeksów będzie miała miejsce po sesji 15 marca. Zostanie ona przeprowadzona na podstawie cen zamknięcia z losowo wybranego dnia z okna sesyjnego 12-16 lutego. Oficjalne zmiany w indeksach zostaną ogłoszone w czwartek, 29 lutego. (PAP Biznes)

seb/ asa/