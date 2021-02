Prezes: Budimex może wypłacić 17-18 zł dywidendy na akcję

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Budimex może wypłacić 17-18 zł dywidendy na akcję - poinformował podczas wideokonferencji prezes Dariusz Blocher.

"Nie ma technicznych przeszkód, żeby wypłacić dywidendę prawie w 100 proc., czy nawet w 100 proc. za zeszły rok. Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte i nie ma rekomendacji, ale Budimex jest spółką dywidendową i chciałby taką tendencję zachować. Mamy też niepodzielony zysk z roku 2019, więc nawet ten zysk mógłby trafić do akcjonariuszy - to by dało ok. 17-18 zł dywidendy na akcję, czyli 6-proc. stopę dywidendy" - powiedział prezes Dariusz Blocher.

Według szacunków, przychody grupy Budimex w 2020 roku wyniosły 8,38 mld zł, zysk operacyjny wyniósł 638,6 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 459,5 mln zł.

W 2020 roku akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 4,56 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok. Na dywidendę trafiło wówczas 116,4 mln zł zysku netto za ubiegły rok. Pozostałe 116,3 mln zł zostało przeznaczone na kapitał rezerwowy. (PAP Biznes)

