Buda o KPO: Trudno powiedzieć, czy porozumienie z KE nastąpi za tydzień, dwa czy pięć

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Chcemy zamknąć spór, który od dłuższego czasu toczy się na linii państwo członkowskie–TSUE–Komisja Europejska To wykracza poza Krajowy Plan Odbudowy – mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" szef resortu rozwoju Waldemar Buda.

Pytany, co się dzieje z naszym KPO, minister powiedział, że większość spraw jest uzgodniona z Komisją Europejską, "porozumienie jest blisko, ale w dyskusjach wielokrotnie następował regres, zwroty akcji ze strony KE".

Dlatego – jak stwierdził – trudno powiedzieć, czy to będzie za tydzień, dwa czy pięć. "W mojej ocenie 95 proc. spraw mamy już przepracowanych" – podał.

Dopytywany, co zostało do przepracowania, Buda poinformował, że kwestie, które dotyczą skarg, procedur uruchomionych przez KE wobec Polski, a które wiążą się z tym, co zostało uzgodnione – kwestią wymiaru sprawiedliwości.

"Chcemy pakietowo załatwić tę sprawę. To wykracza poza KPO, ale chcemy zamknąć spór, który od dłuższego czasu toczy się na linii państwo członkowskie–TSUE–KE" – zaznaczył.

Indagowany, czy warunkiem ugody jest wycofanie się KE z procedury naruszeniowej albo wycofanie wniosków z TSUE, minister odparł: "chcemy widzieć sprawy, które są związane z materią KPO, w tym i te procedury".

"Mamy uzgodnienia dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości w części dotyczącej Sądu Najwyższego i odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. I zamierzamy się z tego wywiązać, proces legislacyjny już trwa" – podał. (PAP)

ktl/ joz/