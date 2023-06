Buda: Rząd wyda na budownictwo komunalne 1,6 mld zł w tym roku

Dopłaty do czynszów w "Mieszkaniu Plus" nawet do kilkuset złotych miesięczne Do kilkuset złotych miesięcznie mogą otrzymać w dopłatach do czynszów najemcy lokali w ramach programu Mieszkanie Plus po wejściu w życie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe - wskazała w poniedziałek spółka PFR Nieruchomości.