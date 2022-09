Buda: Przemysł obronny wśród potencjalnych obszarów współpracy z Turcją

fot. Engin Akyurt / / Pexels

Wśród potencjalnych obszarów współpracy z Turcją duże znaczenie będzie miał przemysł obronny - mówi PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wojna w Ukrainie oraz wzrost kosztów transportu towarów między Chinami i Europą dają polsko-tureckim relacjom nowy impuls - dodał.

W poniedziałek szef resortu rozwoju i technologii będzie przebywał z wizytą w Turcji. Według MRiT w Ankarze ma się spotkać m.in. z ministrem handlu Turcji Mehmetem Muşem, ministrem przemysłu i technologii Mustafem Varankiem oraz z przedstawicielami polskiego i tureckiego biznesu. Weźmie też udział w V Polsko-Tureckich Konsultacjach Gospodarczych.

"Polska przywiązuje dużą wagę do współpracy z Turcją, która jest naszym ważnym partnerem, szczególnie w obszarze handlu i inwestycji" – mówi PAP szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda, który z tureckimi ministrami handlu oraz przemysłu i technologii będzie rozmawiał o zacieśnianiu współpracy między obu krajami.

"Wojna w Ukrainie i związane z nią sankcje nałożone przez UE na Rosję i Białoruś oraz drastyczny wzrost kosztów transportu towarów między Chinami i Europą dają polsko-tureckim relacjom nowy impuls – dodał. Wskazał, że "wśród wielu potencjalnych obszarów współpracy z Turcją, duże znaczenie będzie miał przemysł obronny".

Według MRiT polsko-turecka wymiana handlowa "okazała się odporna na turbulencje wywołane pandemią". W 2020 r. polski eksport do Turcji zwiększył się o 15 proc., a import o 2 proc. W ubiegłym roku współpraca nabrała jeszcze większego tempa. Według danych w 2021 r. polski eksport do Turcji wyniósł 2,6 mld euro rosnąc o 19 proc., a import z Turcji do Polski osiągnął 5,3 mld euro, to wzrost o 32 proc.

Po pierwszym półroczu br. wymiana handlowa między Polską a Turcją przyspiesza - informuje resort. "Wyznaczyliśmy sobie wspólny cel - osiągnięcia wzajemnej wymiany handlowej na poziomie 10 mld euro i wszystko wskazuje na to, że osiągniemy go już w tym roku" – stwierdził Buda. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ amac/ jann/