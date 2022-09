Buda: Odbiorcy pomp ciepła otrzymają wsparcie w związku z rosnącymi cenami prądu

Pompa ciepła rozwiązaniem na zimę? Właściciele domów mogą liczyć na dotacje sięgające blisko 200 tys. zł

Przedsięwzięcie związane z zakupem i montażem pompy ciepła nie należy do najtańszych. Jednak właściciele nowych domów mogą liczyć na dotację do 21 tys. zł, a starszych budynków do 80 tys. zł. Do tego doliczyć można 106 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej dla małżeństw, co daje już całkiem sporą kwotę. Przygotowaliśmy listę dofinansowania do pompy ciepła.