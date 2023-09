Buda: Od października bezpłatne projekty domów 120, 150 i 180 m kw.

Bezpłatne projekty domów 120, 150 i 180 m kw. będzie można pobrać od października br. ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - podał w poniedziałek resort rozwoju. Szef MRiT Waldemar Buda dodał, że bezpłatne projekty domów do 70 m kw. okazały się "hitem" – pobrano ich prawie 62 tys.

/ Shutterstock

"Rozstrzygnięty został konkurs na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 m kw., do którego zgłoszono 83 prace. Już od października br. konkursowe projekty ekonomicznych i energooszczędnych domów, będzie można bezpłatnie pobrać ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego" - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas konferencji prasowej w poniedziałek podkreślił, że bezpłatne projekty domów do 70 m kw. "okazały się prawdziwym hitem – pobrano ich prawie 62 tys.". "To skłoniło nas do tego, by ogłosić kolejny konkurs architektoniczny, tym razem na budynki większe, które lepiej będą odpowiadały potrzebom rodzin. Jestem pewien, że będą się one cieszyły jeszcze większą popularnością" - ocenił szef MRiT.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Przyznał, że kwestia „dachu nad głową” to najważniejszy problem młodych ludzi, którzy - jak dodał - stają przed koniecznością podjęcia życiowych decyzji np. o założeniu rodziny. "Bezpłatne projekty domów czy finansowanie ich budowy z programu Pierwsze Mieszkanie z pewnością pomogą wielu młodym ludziom w łatwiejszym starcie" - wskazał minister.

Resort podał, że projekty są do pobrania w ramach serwisu internetowego gunb.gov.pl.; nie jest do tego potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ pad/ amac/