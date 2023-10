Buda: Ceny nieruchomości są wyższe, ale nie przez "Bezpieczny kredyt 2 proc."

Bezpieczny kredyt 2% w BOŚ Banku – wszystko, co powinieneś wiedzieć! Bezpieczny kredyt 2% znajduje się w ofercie Banku Ochrony Środowiska od 6-go września. To kolejny bank, który zdecydował się przystąpić do rządowego programu wspierającego zakup lub budowę pierwszej nieruchomości. Co warto wiedzieć o Bezpiecznym kredycie 2% w BOŚ-iu? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł!