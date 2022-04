Buda: Apelujemy do banków o podniesienie oprocentowania lokat

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Razem z premierem Mateuszem Morawieckim apelujemy do banków o urealnienie stawek oprocentowania lokat i depozytów – powiedział we wtorek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Chciałbym się zwrócić z apelem odnośnie oprocentowania lokat i depozytów, to apel do sektora. Jan Kowalski, mając oszczędności na lokatach, widzi duży dysonans między oprocentowaniem lokat i rachunku w stosunku do WIBOR-u i inflacji" – powiedział we wtorek na konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dodał, że posiadacze oszczędności w bankach realnie tracą w związku z oszczędzaniem.

"Dzisiaj apelujemy do banków o podniesienie i urealnienie stawek oprocentowania lokat. Jeśli ten apel nie zostanie wysłuchany, to mamy możliwość stosowania instrumentu nakazowego, ustawowego, choć nie chcielibyśmy tego robić. Dzisiaj stopień odrealnienia oprocentowania jest bardzo duży, niewspółmiernie duży w stosunku do stóp procentowych i inflacji, więc chcielibyśmy zobaczyć znaczące wzrosty w ofercie różnych banków" – dodał.

Waldemar Buda, przedstawiając szczegóły projektu, wskazał, iż prace nad ustawą we współpracy z MF się toczą, "samo wyjście z resortu, to w ciągu kilku tygodni gotowy projekt, żeby skonsultować z rynkiem".

"Przy współpracy z Ministerstwem Finansów przygotowujemy te przepisy, które jak najszybciej będziemy chcieli wdrożyć w proces legislacyjny" - powiedział minister rozwoju i technologii.

Dodał, że projekt powinien wyjść z resortu MRiT czy MF "w ciągu kilku tygodni". Waldemar Buda wskazał, że gotowy projekt zostanie poddany konsultacjom "jak najszybciej, żeby w okresie wakacyjnym to rozwiązanie już zadziałało jako obowiązujące przepisy"

"Białe plamy" w planie pomocy dla kredytobiorców 25 kwietnia premier Morawiecki zaprezentował plan pomocy dla spłacających kredyty hipoteczne. Przedstawione założenia pozbawione są jednak istotnych szczegółów. Wskazujemy, w których miejscach kryją się zagadki.

"Ok. 100 tys. kredytobiorców może skorzystać ze wsparcia dot. rat"

Waldemar Buda, przedstawiając szczegóły projektu, mówił we wtorek o liczbie kredytobiorców, którzy będą mogli skorzystać z poszczególnych filarów wsparcia. "Z pierwszego instrumentu wsparcia w ratach to jest ok. 100 tys. uprawnionych na dzień dzisiejszy - nasza analiza na to wskazuje" - powiedział Buda.

Jak mówił, jeśli chodzi o wakacje kredytowe, to sytuacja jest bardziej "zniuansowana", ponieważ z tego instrumentu mogą skorzystać osoby, które subiektywnie odczuwają ciężar związany ze spłatą raty kredytu. Z tego instrumentu będzie można skorzystać zarówno w 2022 r. jak 2023 r., więc "dzisiaj może być sytuacja, w której ktoś nie bierze pod uwagę możliwości skorzystania z wakacji kredytowych, ale po dwóch, trzech kolejnych podwyżkach będzie brał to pod uwagę".

"Zakładamy, że docelowo może to być nawet jedna czwarta kredytobiorców" - powiedział szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ile będzie kosztował program wsparcia kredytobiorców?

Podczas konferencji przedstawiono także wartość wsparcia dla kredytobiorców w ramach poszczególnych filarów. Według MRiT wartość wsparcia w filarze "4 miesiące +wakacji kredytowych+ w roku" to ok. 3 mld zł rocznie przy przesunięciu dochodu, wartość wsparcia filara "Pomoc dla kredytobiorców z problemami" to 1,4 mld zł w 2022 r. i 2 mld zł w 2023 r., a wartość wprowadzenia nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u to ok. 1 mld zł rocznie.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w poniedziałek plan pomocy dla osób, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne.

Jak wyjaśnił szef rządu, pomoc dla kredytobiorców, którzy spłacają złotowe kredyty hipoteczne, ma się składać z czterech punktów. Pierwszy to trzy miesiące "wakacji kredytowych", drugim ma być pomoc dla kredytobiorców z przejściowymi problemami, trzeci to wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u, a czwarty to wzmocnienie odporności całego sektora bankowego.

Od 2023 r. banki zamiast WIBOR-u mają stosować transparentny, bardziej korzystny dla kredytobiorców wskaźnik oprocentowania kredytów.

autorzy: Marek Siudaj, Małgorzata Werner-Woś