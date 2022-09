Buda: 2/3 gospodarstw domowych może zmieścić się w limicie 2 tys. kWh zużycia prądu

fot. Alex Yeung / / Shutterstock

2/3 gospodarstw domowych może liczyć w 2023 r. na zamrożenie cen energii elektrycznej z 2022 r., mieszcząc się w limicie 2 tys. kWh zużycia prądu - poinformował w trakcie konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"2/3 gospodarstw domowych zmieści się poniżej tego limitu" - powiedział Buda.

Rząd planuje wprowadzić na 2023 r. gwarantowaną cenę energii na poziomie z 2022 r.: do zużycia 2000 kilowatogodzin rocznie - dla wszystkich gospodarstw domowych, dla zużycia do 2600 kilowatogodzin rocznie - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, rodzin trzy plus (Karta Dużej Rodziny) oraz rolników.

Jak poinformował Buda liczba odbiorców mających realne zużycie w 2021 r. poniżej 2 tys. kWh (dane od 5 największych operatorów systemów dystrybucyjnych za URE) wyniosła 10,7 mln, a powyżej 2 tys. kWh 6,05 mln.

Całość projektu ws. ceny gwarantowanej prądu ma zostać przedstawiona w ciągu kilku-kilkunastu dni. (PAP Biznes)

