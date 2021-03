Buczek: Rośnie prawdopodobieństwo wielkiej hossy, WIG może zmierzyć się z rekordem

fot. Grzegorz Kawecki / Puls Biznesu

Wraz z przedłużającą się pandemią rośnie prawdopodobieństwo powtórki hossy z lat 2003-2007 - ocenił w trakcie II Forum Inwestycji Osobistych prezes Quercus TFI Sebastian Buczek. Dodał, że WIG może w tym roku zmierzyć się ze szczytem wszech czasów na poziomie 68 tys. pkt.

"Nasze prognozy na ten rok zakładały wzrost WIG do 60-65 tys. pkt., ale teraz po cichu liczymy, że zmierzymy się ze szczytem wszech czasów, czyli poziomem 68 tys. pkt." - powiedział w trakcie czwartkowego panelu prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.

Buczek nie wyklucza powtórki hossy z lat 2003-2007. Ocenił, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest niewielkie, jednak rośnie wraz z przedłużającą się pandemią.

"Co miesiąc banki centralne +drukują+ pieniądze. Fed około 120 mld dolarów, w Europie ECB kilkanaście mld euro tygodniowo. Tak w większości robią także pozostałe kluczowe banki centralne na świecie. Można zatem powiedzieć, że przez to że pandemia nam się przedłuża, to płynności na świecie jest coraz więcej. Im dłużej będzie trwała walka z pandemią tym ten scenariusz (hossy - PAP) staje się bardziej prawdopodobny. Także dlatego, że coraz więcej osób będzie przesuwać pieniądze z depozytów do funduszy inwestycyjnych" - ocenił.

"Ciągle jesteśmy optymistami, gdyż na warszawskiej giełdzie spółki albo są neutralnie wycenione albo są tanie. Jest bardzo niewiele spółek, o których możemy powiedzieć, że są bardzo drogie. W zeszłym roku mówiliśmy o spółkach technologicznych, które są drogie, ale teraz ich ceny się skorygowały. Nawet takie spółki jak CD Projekt czy Allegro, można powiedzieć że przeszły do kategorii neutralnie wycenionych" - dodał. (PAP Biznes)

