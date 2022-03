Brzezinski: Atak na Polskę potraktujemy jak agresję na USA

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Ameryka traktuje art. 5 Traktatu o NATO niezwykle poważnie, jeżeli Polska zostanie zaatakowana, potraktujemy to jak agresję na Stany Zjednoczone, to zapewnienie może być przez Polaków wzięte do serca - powiedział w wywiadzie dla Interii ambasador USA Mark Brzezinski.

Brzezinski, w kontekście niedzielnego ataku rakietowego na jaworowski poligon wojskowy na zachodzie Ukrainy, był pytany, czy to sygnał wysłany przez Władimira Putina do całego NATO i czy w takiej sytuacji Polska może się czuć bezpiecznie?

Ambasador podkreślił, że brutalność ze strony Rosji musi zostać zatrzymana, ponieważ w ataku na poligon zginęło 35 osób. Wszystko - jak podkreślił - przez bezsensowną, możliwą do uniknięcia wojnę, która przetacza się przez całą Ukrainę, a której skutki widzimy również w Polsce w postaci prawie 2 mln uchodźców.

"Chcę równocześnie potwierdzić, że stoimy z Polską ramię w ramię. Ponad 10 tys. żołnierzy USA stacjonuje w waszych bazach, na waszej ziemi działa najnowocześniejszy sprzęt obronny. Jak powiedział prezydent Andrzej Duda oraz wiceprezydent Kamala Harris w Warszawie - każdy skrawek terytorium NATO będzie chroniony" - powiedział Brzezinski.

"Ameryka traktuje artykuł piąty niezwykle poważnie w stosunku do wszystkich członków Sojuszu. Atak na jednego z nich, jest atakiem na wszystkich. Z tego założenia każdy może wyciągnąć własne konkluzje, ale jeżeli Polska zostanie zaatakowana, potraktujemy to jak agresję na Stany Zjednoczone. To zapewnienie może być przez Polaków wzięte do serca" - podkreślił ambasador USA.

Brzezinski pytany, czy wtorkowa wizyta premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie przypomina wizytę zagranicznych liderów w Gruzji w 2008 roku, odparł, że nie chciałby bezpośrednio porównywać tych wydarzeń. Jak zaznaczył, są pewne uniwersalne podobieństwa między nimi, ale również różnice.

"To, co się jednak nie zmieniło to przesłanie do Władimira Putina, które brzmi: +Zachód, NATO i Unia Europejska są zjednoczone. Mówimy tym samym głosem, potępiając jego działania i będziemy działać razem w obronie naszych wartości+. Konsekwencje tych słów stawiają Putina w pozycji defensywnej. On marzy o znalezieniu podziałów między naszymi sojuszami, ale ich nie znajdzie. Bo one nie istnieją" - podkreślił ambasador USA.

Zwrócił też uwagę na skalę pomocy Polaków dla Ukraińców uciekających przed wojną. "To właśnie ludzkie historie będą tymi, przez pryzmat których wasz kraj będzie postrzegany na świecie. Większość ludzi na świecie, gdy dowiaduje się czegoś o innym państwie, nie studiuje statystyk ani podręczników historii - wizerunek państwa postrzegany jest przez pryzmat losów drugiego człowieka. Najpiękniejsza wizytówka Polski to w tej chwili młodzi ludzie, którzy organizują się w internecie, aby pomagać Ukraińcom" - powiedział Brzezinski. (PAP)

