Brytyjskie tabloidy rezerwują ponad 100 mln funtów na odszkodowania. Wśród pozywających m.in. książę Harry

Wydawca "The Sun", jednej z pozwanych przez celebrytów gazety, przeznaczył 127 mln funtów na pokrycie kosztów sądowych. To Książę Harry oskarża dzienniki z News Group Newspapers m.in. o hakowanie telefonów.

fot. Tayfun Salci / / ZUMA Press

News Group Newspapers zaznaczyły w komunikacie, że suma pieniędzy powinna wystarczyć, by rozwiązać spór sądowy. Jednocześnie jednak wydawca zapewnił, że zarezerwowanie na ten cel pieniędzy nie oznacza przyjęcia pełnej odpowiedzialności i przyznania się do winy.

Przez ponad dekadę setki celebrytów oskarżało dziennikarzy z brytyjskich brukowców o przechwytywanie ich poczty głosowej. Najczęściej te zarzuty dotyczyły News Group Newspapers, wydawcy "The Sun" i nieistniejącego już "News of the World" (do zamknięcia gazety doprowadziła właśnie liczba zarzutów o włamania telefoniczne). Obecnie liczba stawianych zarzutów znacznie się zwiększyła, po tym jak sędzia wyznaczył datę graniczną dla nowych roszczeń.

"Ugoda nie oznacza winy"

Rzecznik prasowy News Group Newspapers powiedział w BBC News, że w 2012 roku przeproszono wszystkich, którzy wnieśli sprawy przeciwko "News of the World". Od tego czasu wydawca wypłaca odszkodowania wnioskodawcom. Jeśli chodzi o sprawy cywilne, to obecnie wiele roszczeń ma na celu wciągniecie "The Sun", które jasno odcina się od odpowiedzialności za inne tytuły z grupy medialnej, ani nie przyznaje się do zarzutów. Jak zaznaczył, ugoda niekoniecznie oznacza przyznanie się do winy, a jest powszechną praktyką procesową, by jak szybciej niż proces zakończyć sprawę ze względów ekonomicznych.

W ciągu 12 miesięcy wydawca przeznaczył na wydatki prawne związane z włamaniem do telefonów czy "niewłaściwych opłat" dla urzędników 46,8 mln funtów, kolejne 53 mln funtów na przyszłe koszty, co w sumie daje 99,8 mln funtów. 27,5 mln funtów zapłacono za zamknięcie "News of the World". Wszystko to oznacza, że koncern musiał wydać o 49 mln funtów więcej niż w roku poprzednim na opłaty prawne i odszkodowania. Spółka odnotowała w księgach rachunkowych, że ostateczna kwota może być albo wyższa, albo niższa ze względu na przebieg postepowa

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Murdoch znowu ma kłopoty?

Jak pozwy wpływają na kondycję finansową firmy? Roczna strata wyniosła 127 mln funtów w porównaniu z "jedynie" 52 mln w poprzednim roku. Obroty nieznacznie wzrosły i wyniosły 320 mln funtów, dzięki wyższym przychodom z reklam cyfrowych.

News Corp, do którego należy grupa, jest prowadzona przez potentata medialnego miliardera Ruperta Murdocha, który jest prezesem wykonawczym.