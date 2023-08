Brytyjskie starcie Microsoftu o "Call of Duty". Koncern znajduje haczyk

Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków zablokował ofertę kupna Activision Blizzard, twórcy "Call of Duty". Opiewała ona na rekordowe 69 mld dolarów. Microsoft, niewiele myśląc, złożył nową. Jak zakłada prezes giganta, ta jest "zasadniczo inna, więc powinna zostać zatwierdzona".

To już kolejny zwrot w tej półtorarocznej historii zakupu twórcy "Call of Duty" przez Microsoft (trwa prawie tak długo, jak ta, w wyniku której Musk został właścicielem Twittera). Zapowiedziana w styczniu 2022 roku fuzja zaalarmowała wszystkie możliwe organy regulacyjne. Jak na razie po licznych perturbacjach, została zatwierdzona w 40 krajach, w tym w UE i Chinach. Jak skomentował szef Activision, umowa była "dłuższą podróżą niż oczekiwano [...] czujemy się zobowiązani pomóc Microsoftowi w jak najszybszym usunięciu przeszkód".

Brytyjski organ regulacyjny zgodził się na przegląd nowej umowy, ale jak zaznacza w BBC News "nie jest to zielone światło" do jej przeprowadzenia. Decyzje ma podjąć do 18 października. Bez tej zgody fuzja może nie dojść do skutku. Przypomnijmy, że zablokowano ją w obawie przed szkodami, jakie może wywołać dla graczy.

Co nowego jest w ofercie Microsoftu? Koncern zgodził się przenieść na 15 lat prawa do strumieniowego przesyłania gier Activision Blizzard z chmury na wydawcę gier wideo Ubisoft. Ubisoft dostarczy je z kolei wszystkim dostawcom gier w chmurze, w tym samemu Microsoftowi. W ten sposób koncern nie będzie w stanie wydawać m.in. "Call of Duty" wyłącznie w ramach własnej usługi przesyłania strumieniowego w chmurze - Xbox Cloud Gaming, ani mieć wyłącznej kontroli nad warunkami licencji.

Microsoft nie kryje zamiarów - chce kupić Activision, w którego stajni znajduje się m.in. "World of Warcraft", "Diablo" czy "Overwatch", by dodać więcej tytułów do swojej usługi przesyłania strumieniowego. Jej członkowie płacą abonament i mają dostęp do katalogu gier z chmury. Jednak rywale koncernu, tacy jak Sony, protestowali przeciwko tej fuzji, obawiając się, że Microsoft wykorzysta swoją pozycję, by uniemożliwić innym do nich dostęp.

Sama "Modern Warfare 2", czyli najnowsza odsłona "Call of Duty" zarobiła miliard dolarów w weekend premiery. Ponad połowa sprzedanych np. w Wielkiej Brytanii była przeznaczona na PlayStation.

