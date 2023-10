Brytyjskie MON: Rosja szykuje się na wiele lat wojny w Ukrainie

1,5 mld USD na uzbrojenie. Ukraina planuje wydatki na 2024 rok Ukraina chce zwiększyć do 1,5 mld USD wydatki na uzbrojenie i wyposażenie wojskowe w 2024 roku, by wzmocnić powstający w kraju przemysł zbrojeniowy - poinformował w sobotę premier Denys Szmyhal. Oświadczył, że Ukraina co miesiąc zwiększa produkcję uzbrojenia.