Brytyjskie MON: Rosja przygotowuje się do blokady morskiej Ukrainy

W Rosji brakuje żołnierzy? Podwyższono górną granicę wieku poborowych Rosyjska Duma Państwowa uchwaliła ustawę o zmianie wieku poborowych i podwyższeniu jego górnej granicy do 30. roku życia, co oznacza, że do wojska będą powoływani mężczyźni w wieku od 18 do 30 lat – powiadomił we wtorek niezależny portal Meduza.