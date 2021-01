Brytyjski sąd: Założyciel WikiLeaks Julian Assange nie może być wydany USA

Niedzielski o szczepieniach poza kolejnością: to postawa nieetyczna

To postawa nieetyczna, to zawsze oznacza ograniczenie dostępu do szczepień tym osobom, które są najbardziej narażone na kontakt z covidem – ocenił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując sprawę osób zaszczepionych poza kolejnością.