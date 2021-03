Brytyjski rząd wprowadza drakońskie kary za wyjazd za granicę bez ważnego powodu

Australia uruchomiła już krajową produkcję szczepionki AstryZeneki

Australijski urząd TGA dopuścił we wtorek do użytku pierwszą partię zawierającą ponad 800 tys. dawek szczepionki AstraZeneki wyprodukowanej w Australii przez koncern CSL. To największy dotąd krok w kierunku masowych szczepień w tym kraju.