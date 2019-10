Brytyjski rząd przedstawił propozycje na zastąpienie backstopu

Premier Irlandii: To, co wiemy o propozycji ws. brexitu, nie brzmi dobrze

Premier Irlandii Leo Varadkar powiedział w środę, że to, co usłyszał o nowej propozycji Londynu ws. brexitu, "nie brzmi zachęcająco i nie może być podstawą porozumienia". Szef rządu odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi premiera W. Brytanii Borisa Johnsona.