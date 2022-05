Brytyjski rząd objął sankcjami głównego producenta torów kolejowych w Rosji. To cios również w Abramowicza

Ukraina tworzy fundusz odbudowy kraju. Europejscy przywódcy deklarują dalsze wsparcie

- Wszystko co zniszczyła wojna zostanie odbudowane - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wezwał też zagranicznych partnerów do objęcia patronatem gałęzi ukraińskiej gospodarki, które ucierpiały w wyniku wojny. - Tworzymy fundusz odbudowy naszego kraju. Chcemy nie tylko odbudować to, co zostało zniszczone, ale chcemy także zbudować nowe państwo europejskie oparte na zielonej technologii i nowych środkach - przekazał natomiast szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal.