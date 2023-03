Brytyjski resort obrony: Rosja chce zwiększyć pobór do armii

Władze Rosji prawdopodobnie szykują się do umożliwienia szerszego poboru do armii; chociaż oficjalnie poborowi nie są kierowani na wojnę, to ich większa liczba pozwoli wysłać do walk dodatkowych żołnierzy zawodowych - oceniło w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformował resort w codziennej aktualizacji wywiadowczej, do parlamentu Rosji wniesiono projekt ustawy o zmianie wieku poborowej służby wojskowej. Z obecnych 18-27 lat wiek ten ma być zmieniony w kolejnych etapach do 21-30 lat (najpierw jednak podniesieniu ulega górny próg wiekowy i od 2024 r. pobór obejmowałby mężczyzn od 19. do 30. roku życia - PAP). Prawo to miałoby wejść w życie w styczniu 2024 roku.

"Oficjalnie Rosja zabrania poborowym udziału w operacjach na Ukrainie, choć co najmniej setki służyły tam na skutek błędów administracyjnych lub zmuszenia ich do podpisania kontraktu" - przypomniał brytyjski resort.

W raporcie podkreślono, że do tej pory wielu mężczyzn w wieku 18-21 lat było zwolnionych od służby wojskowej ze względu na naukę w uczelniach wyższych. "Władze najprawdopodobniej zmieniają progi wiekowe, by zwiększyć liczbę żołnierzy, gwarantując, że studenci ostatecznie zostaną zmuszeni do służby. Nawet jeśli Rosja nadal nie będzie kierować poborowych na wojnę, to dodatkowi poborowi pozwolą wysłać do walk więcej żołnierzy zawodowych" - ocenił resort obrony. (PAP)

