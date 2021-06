Brytyjski okręt "ostrzegawczo ostrzelany" przez Rosjan na Morzu Czarnym

fot. Yulii Zozulia / / ZUMA Press

Brytyjski okręt HMS Defender na Morzu Czarnym został ostrzegawczo ostrzelany, by powstrzymać naruszenie rosyjskiej granicy państwowej - poinformowało w środę ministerstwo obrony Rosji, dodając, że do resortu wezwano brytyjskiego attache wojskowego.

Rosyjski bombowiec frontowy Su-24M (w kodzie NATO - Fencer D) o godz. 12:19 czasu moskiewskiego (11:19 czasu polskiego) ostrzegawczo wystrzelił cztery pociski OFAB-250 na kursie niszczyciela rakietowego HMS Defender - podał rosyjski resort.

Według tego samego źródła wcześniej, o godz. 12:06 i 12:08 czasu rosyjskiego, strzały ostrzegawcze w kierunku brytyjskiego okrętu były zmuszone oddać rosyjskie okręty wojsk ochrony pogranicza.

Ministerstwo dodało, że w związku z naruszeniem przez HMS Defender granicy państwowej Rosji został w środę wezwany do resortu obrony brytyjski attache wojskowy.

Według MSZ w Moskwie o godz. 11:52 czasu moskiewskiego znajdujący się w północno-zachodniej części Morza Czarnego Defender wpłynął 3 km w głąb rosyjskich wód terytorialnych w okolicy przylądka Fiolent na Krymie.

Resort podkreślił, że brytyjski okręt został wstępnie uprzedzony o otwarciu ognia w razie naruszenia granicy Rosji, ale „nie zareagował na ostrzeżenie”.

Flota Czarnomorska i rosyjskie wojska ochrony pogranicza „zatrzymały naruszanie rosyjskiej granicy państwowej” i o 12:23 Defender opuścił rosyjskie wody terytorialne – dodał resort.

HMS Defender to jeden z sześciu niszczycieli rakietowych typu 45 wchodzących w skład Royal Navy.

Pierwszy z sześciu takich okrętów wszedł do służby w 2009 r. Budowa piątego z kolei HMS Defender zaczęła się w 2006 r., zwodowany został w 2009 r., zaś w 2013 r. wszedł do służby. W październiku zeszłego roku Royal Navy poinformowała, że HMS Defender wszedł w skład lotniskowcowej grupy uderzeniowej, której głównym komponentem jest lotniskowiec HMS Queen Elizabeth. Grupa zmierza obecnie w kierunku Oceanu Indyjskiego, a następnie Pacyfiku, ale na początku czerwca podano, że HMS Defender czasowo się od niej odłączył, aby wykonywać inne misje na Morzu Czarnym. We wtorek odpłynął z portu w Odessie na Ukrainie.

HMS Defender miał w przeszłości kontakt z siłami rosyjskimi - w grudniu 2013 r. został wyznaczony do eskortowania u północno-wschodnich wybrzeży Szkocji zespołu sześciu rosyjskich okrętów, którego głównym komponentem był lotniskowiec Admirał Kuzniecow.

Zadaniem niszczycieli typu 45 jest obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Zasadniczym ich uzbrojeniem jest 48 pionowych wyrzutni rakietowych pocisków przeciwlotniczych Aster; standardowo przenoszą one 16 pocisków dalekiego zasięgu Aster 30 i 32 pociski średniego zasięgu Aster 15. Niszczyciele typu 45 mają 152,4 metra długości i 21,2 metra szerokości, a ich załogę tworzy 191 marynarzy.

Z kolei rosyjski samolot Su-24M, z którego - jak poinformowało w środę ministerstwo obrony Rosji - wystrzelono cztery pociski w kierunku HMS Defender, to nieprodukowany już ponaddźwiękowy, dwusilnikowy bombowiec frontowy skonstruowany jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Jest zdolny do walki w każdych ratunkach atmosferycznych i do przenoszenia broni jądrowej.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

bjn/ akl/