Brytyjski MON: Rosja zwiększa zakupy broni od Iranu i Korei Płn.

Polska wydała ok. 2,2 tys. zł na każdego uchodźcę z Ukrainy

Szacuje się, że do tej pory Polska wydała na każdego uchodźcę z Ukrainy mniej więcej 2,2 tys. zł - poinformowała minister w KPRM Agnieszka Ścigaj, odnosząc się do kosztów pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Dodała, że od 24 lutego do Polski przyjechało i zostało 1,3 mln Ukraińców.