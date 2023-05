Brytyjska szefowa MSW wezwała do obniżenia napływu imigrantów

Angielska inflacja wygania Polaków. Opuszczają Wyspy, by wrócić do kraju? W Polsce koszty życia rosną wolniej niż w Wielkiej Brytanii. Stąd zapewne tysiące Polaków, którzy szukali na Wyspach lepszego życia, decydują się na powrót nad Wisłę. Dziennik "The Sun" zwraca także uwagę na fakt, że obecnie Polska przeżywa boom gospodarczy.