Brytyjska gospodarka urosła w IV kwartale

fot. Adam Torchała / Bankier.pl

Końcówka roku była nadspodziewanie udana w wykonaniu gospodarki Wielkiej Brytanii. Produkt krajowy brutto był w IV kwartale wyższy niż w kwartale poprzednim. Co więcej, był to wzrost zdecydowanie silniejszy, niż to prognozowali ekonomiści.

W IV kwartale PKB Wielkiej Brytanii był realnie o 1,0 proc. wyższy niż kwartał wcześniej – poinformowało brytyjskie Biuro Statystyki Narodowej (ONS). Mediana prognoz ekonomistów zakładała wzrost tylko o 0,5 proc. kdk.

/ ONS.

W dalszym ciągu był to jednak rezultat aż o 7,8 proc. niższy niż w IV kwartale 2019 roku.

To konsekwencja twardego lockdownu, jaki brytyjski rząd wprowadził wiosną i co doprowadziło do blisko 20-procentowego spadku PKB w II kwartale. Pomimo odreagowania w III kw. (+16 proc. kdk) brytyjska gospodarka wciąż pozostaje w głębokim kryzysie.

KK