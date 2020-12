Brytyjska Izba Gmin poparła ratyfikację umowy z UE o przyszłych relacjach

UODO: dłuższy okres przejściowy na przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii

Maksymalnie do 1 lipca 2021 r. wzdłużono okres przejściowy na przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii na dotychczasowych zasadach; to efekt tzw. umowy pomostowej związanej z opuszczeniem przez to państwo Unii Europejskiej - poinformował UODO w komunikacie.