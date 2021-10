Brytyjscy sprzątacze będą strajkować w czasie szczytu COP26 w Glasgow

fot. Toby Melville / / Reuters

Podczas pierwszego tygodnia ONZ-owskiego szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow, czyli w dniach 1-7 listopada, przeprowadzony zostanie strajk pracowników służb oczyszczania miasta - poinformował we wtorek związek zawodowy GMB.

Związek wyjaśnił, że dał władzom miejskim czas do poniedziałku na przedstawienie lepszej oferty płacowej niż proponowane 850 funtów rocznie dla pracowników zarabiających poniżej 25 tys. funtów, a ponieważ nie została ona złożona, zdecydowano o strajku. Rozpocznie się on 1 listopada, czyli w pierwszym pełnym dniu szczytu COP26, który zaplanowany jest do 12 listopada.

Władze miejskie Glasgow wezwała pracowników do ponownego przemyślenia kwestii zakłóceń, które strajk spowodowałby w "pracowitym i trudnym okresie" dla miasta. Do największego miasta Szkocji na szczyt klimatyczny przyjechać ma 25 tys. delegatów.

W miniony piątek strajk w czasie COP26 ogłosił także związek zawodowy RMT, który skupia pracowników transportu publicznego. Jak zapowiedziano, pracownicy szkockiego przewoźnika kolejowego ScotRail będą strajkować od północy z 31 października na 1 listopada do północy z 12 na 13 listopada. Dodatkowo dwa 48-godzinne strajki - od południa 31 października do południa 2 listopada i od południa 11 listopada do 13 listopada - przeprowadzą pracownicy Caledonian Sleeper, operatora pociągów sypialnych z Londynu do Szkocji.

Oznaczać to będzie potężne utrudnienie dla części delegatów, bo w związku z tym, iż praktycznie wszystkie noclegi w Glasgow w tym czasie są już zajęte, niektórzy z nich zamierzali nocować w innych miastach, np. w Edynburgu, a do Glasgow dojeżdżać pociągiem.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

