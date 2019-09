Brytyjczycy mają pomysł: latasz więcej, płać więcej

Brytyjski Komitet ds. Zmiany Klimatu zwrócił się do tamtejszego rządu z propozycjami ograniczenia negatywnego wpływu m.in. transportu lotniczego na środowisko. Wśród pomysłów na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest m.in. dodatkowa opłata dla tych, którzy latają samolotami częściej niż inni.

Brytania jest zobowiązana zredukować emisję gazów cieplarnianych do zera do 2050 roku. Od kilku dni zagraniczne media rozpisują się o piśmie wystosowanym do brytyjskiego ministra transportu z analizą potencjalnych, związanych z realizacją tego celu scenariuszy.

Emisyjne lotnictwo

Będący ciałem doradczym brytyjskiego rządu Komitet ds. Zmiany Klimatu (CCC) wyraża się sceptycznie o zupełnym ograniczeniu tzw. śladu węglowego przed wskazanym terminem - mówi raczej o obniżeniu emisji o 20 proc. względem obecnego stanu. Jak uzasadnia, lotnictwo to dzisiaj jedna z najmocniej przyczyniających się do emisji gałęzi gospodarki.

Organizacja przedkłada jednak szereg propozycji, jak w praktyce zmierzać do realizacji tego celu. Obejmują działania prowadzone równolegle w trzech obszarach: efektywności paliwowej (stosowanie wydajniejszych silników, zmiany w projektowaniu konstrukcji samolotów, efektywniejsze zarządzanie operacjami lotniczymi), biopaliw (większe zastosowanie) i popytu.

Żeby latali mniej

Komitet podkreśla: popyt na usługi lotnicze rośnie i będzie rósł nadal. Rządowe projekcje mówią o popycie większym w 2050 roku o nawet 49 proc. względem roku 2018. Według prognoz przedstawianych przez Komitet, popyt w tym samym okresie nie powinie zwiększyć się o więcej niż 25 proc. Tym samym wskazuje organizacja, koniecznie jest świadome wdrożenie rozwiązań mogących tę potrzebę hamować.

Wśród propozycji wymienia się m.in. pobór dodatkowej opłaty od pasażerów często wybierających lotnicze środki transportu. Relacja miałaby być prosta - latasz częściej - przyczyniasz się do emisji w większym stopniu niż inni - ponoś za to "karę" (finansową). Pisząc o tej sprawie, BBC powołuje się na badania, z których wynika, że za 70 proc. lotów w Wlk. Bryt. generują potrzeby odpowiada najzamożniejsze 15 proc. brytyjskiego społeczeństwa.

CCC w swoim piśmie do ministra dywaguje także nt. ewentualnych zmian w obciążeniach fiskalnych (podatek paliwowy, VAT). Ideą jest unikanie sytuacji, gdy transport lotniczy byłby pod tym względem uprzywilejowany względem "konkurentów". Mowa także o reformie tzw. podatku pasażera (ang. Air Passenger Duty)

Na tym etapie propozycje przybierają jedynie teoretyczny kształt, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi. Czy dodatkowe opłaty powinni ponieść np. klienci biznesowi, skoro rząd chce stymulować gospodarczą współpracę z zagranicą - głośno zastanawia się redakcja BBC. A może "karę" powinny płacić jednak linie lotnicze? Jednak nawet jeśli - tak jak wtedy - formalnie nie będą wymierzone bezpośrednio w konsumentów, finalnie również odbić się na kieszeniach pasażerów.

MW