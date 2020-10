Bruksela zaostrza środki z powodu pandemii

Francja: sytuacja epidemiczna jest krytyczna

Przewodniczący Rady Naukowej doradzającej rządowi Francji w walce z epidemią koronawirusa Jean-Francois Delfraissy oświadczył w środę, że sytuacja sanitarna we Francji jest krytyczna. Ocenił, że realnie dochodzi do ok. 100 tys. zakażeń koronawirusem dziennie.