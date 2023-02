Browar Staropolski warzy nie tylko smacznie, ale i zdrowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Pieniądze na wyciagnięcie ręki, czyli miliardy euro dla polskich firm. Jak je zdobyć? Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc

Unijne pieniądze na innowacje w obecnej perspektywie są ogromne – do podziału jest aż 4,4 mld euro. Firmy, które chcą je zdobyć, muszą dobrze przygotować projekt i opisać go we wniosku. Wydaje się to proste, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach… Gdzie szukać pomocy? Podpowiadamy.