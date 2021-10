Bromber: Jesteśmy krok dalej. Medycy: Daleko od porozumienia

fot. Wojciech Kryński / / FORUM

To było długie, merytoryczne i emocjonujące spotkanie. Przed nami dalsze rozmowy; jesteśmy już jednak o krok dalej - przekazał po wtorkowych rozmowach z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

"Wskazaliśmy m.in., jaki procent dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń przewidujemy. Wskazaliśmy też m.in. pewne rozwiązania formalno-prawne" - dodał. Pytany, czy rozmowy zakończą się w czwartek, wiceszef MZ odparł: "tak, zakładamy, że w czwartek te negocjacje się zakończą, gotowość jest".

"Myślę, że druga strona to potwierdzi. Lub też nie potwierdzi. Ale zakładam, że gotowość jest. Z naszej strony jest pełna gotowość do zawarcia porozumienia. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że ten dialog, rozmowy, są dla nas bardzo ważne" – dodał.

Bromber podał, że wśród propozycji jest m.in. wzrost wynagrodzeń w 2022 r. na poziomie 70 proc. przyrostu nakładów na ochronę zdrowia (zgodnie z ustawą 7 proc. PKB na zdrowie). Inna dotyczy przeniesienia pielęgniarek z wykształceniem średnim, ale długim stażem, do wyższej grupy zaszeregowania.

"Po 8 godzinach rozmów uzgodniliśmy tabelę z grupą zawodów precyzującą poziomy minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Przed nami dalsze rozmowy. Jesteśmy już jednak o krok dalej" - stwierdził.

Protestujący medycy: W większości punktów jesteśmy daleko od uzyskania porozumienia

Imiela w rozmowie z mediami poinformował, że w środę o godz. 17 w "Białym miasteczku 2.0" planowana jest konferencja prasowa podsumowująca dotychczasowe negocjacje z ministerstwem oraz sytuację przed czwartkowym spotkaniem.

"Trzeba jasno powiedzieć, że w większości punktów jesteśmy bardzo daleko od uzyskania porozumienia. (…) Cały czas mamy głębokie przeświadczenie, nadzieję i jesteśmy gotowi do tego, by osiągnąć porozumienie, ale oczekujemy na konkretne propozycje drugiej strony. Wymaga się od nas, byśmy odchodzili od naszych postulatów, godząc się na to, co proponuje ministerstwo, czekamy na ruch z drugiej strony" – powiedział mediom Imiela.

Na uwagę, że jego wypowiedź stoi w sprzeczności z tym, co mediom powiedział wiceminister Piotr Bromber, iż strony "są o krok dalej w rozmowach”, Imiela odparł, że "obiektywnie patrząc, strony są bardzo daleko w najważniejszych punktach". "Będziemy w czwartek i jesteśmy otwarci na porozumienie, jeżeli będzie taka wola i uda się znaleźć kompromis, to zrobimy wszystko, żeby do porozumienia doszło" - zadeklarował.

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się we wtorek piąte spotkanie przedstawicieli resortu i protestujących pracowników ochrony zdrowia. Kolejne planowane jest w czwartek. (PAP)

