Koniec podróży "na dowód" do Wielkiej Brytanii. Zmiany dla turystów i konsumentów

Podróżowanie tylko z paszportem, brak gwarancji zwrotu pieniędzy w przypadku upadłości hotelu, droższe rozmowy telefoniczne oraz VAT od zakupów powyżej 22 euro czy niższe limity przewozu alkoholu i papierosów – po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej konsumentów czeka sporo zmian.

1 stycznia 2021 r. zakończył się okres przejściowy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W związku z tym zarówno turyści, jak i przedsiębiorcy muszą przygotować się na szereg zmian.

Do Anglii tylko z paszportem

Polacy (tak jak pozostali obywatele państw Unii Europejskiej) mogą wjechać do Wielkiej Brytanii na dowód osobisty do 30 września 2021 r. Po tej dacie podróżni wybierający się do Anglii będą musieli posiadać paszport. „Prawa pasażerów w Wielkiej Brytanii i UE nadal się pokrywają. Jednak odpowiednie przepisy UE i Wielkiej Brytanii mogą się z czasem ulegać zmianie, niezależnie od siebie” – podkreśla Europejskie Centrum Konsumenckie Polska.

Kierowcy nie muszą się martwić. „Do prowadzenia pojazdów w Wielkiej Brytanii nie jest potrzebne międzynarodowe prawo jazdy” – podkreśla Europejskie Centrum Konsumenckie.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie Wielkiej Brytanii? Czy podróżni będą zobligowani do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia? W trakcie krótkoterminowych pobytów turyści będą mogli z usług oferowanych w ramach Europejskiej Katy Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Brak gwarancji w przypadku upadłości hotelu

Zmiany po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty UE dotyczą także osób kupujących bilety na imprezy turystyczne od brytyjskich firm, które nie prowadzą działalności skierowanej na Polskę – nie mają polskiej domeny ani ceny w walucie PLN – nie będą już chronione przez przepisy UE, na przykład w przypadku upadłości hotelu. W tym wypadku konsumenci mogą potrzebować dodatkowego ubezpieczenia.

VAT od zakupów powyżej 22 euro

– Konsumenci będą musieli płacić VAT (podatek od towarów i usług - przyp. red.) od produktów powyżej 22 euro do lipca 2021 r., a po tej dacie od wszystkich produktów. Być może będą musieli zapłacić cła przywozowe, jeśli kupią produkty, które nie są produkowane w Wielkiej Brytanii, a kosztują więcej niż 150 euro, na przykład zegarek wyprodukowany w Chinach, kupiony na brytyjskim rynku – informuje ECK.

Uiszczenie VAT związane jest zakupem produktów, które będą importowane do Polski. Co to oznacza dla konsumentów? Przykładowo jeżeli zamówią produkt z Wielkiej Brytanii przez stronę internetową (np. AliExpress) to do ceny towaru doliczony zostanie podatek od towarów i usług.

Zmienią się także zasady przewozu towarów pomiędzy Wielką Brytanią a państwami Unii Europejskiej. Od 1 stycznia zmniejszyła się dopuszczalna ilości alkoholu i tytoniu, jaką można jednorazowo przewieźć. Dodatkowo podróżni będą musieli zapłacić cło za produkty, których wartość przekroczy 430 euro w transporcie morskim i lotniczym oraz powyżej 300 euro podczas przejazdu pociągiem.

Droższe rozmowy, SMS-y i transmisja danych

Wyższe opłaty za połączenia do Wielkiej Brytanii? Od 1 stycznia 2021 r. operatorzy mogą samodzielnie decydować o cenie oraz pobieraniu dodatkowych opłat za SMS-y, połączenia oraz transmisję danych. Pewne jest, że od nowego roku nie obowiązuje roaming – warto sprawdzić przed podróżą warunki u swojego operatora sieci.

Na początku grudnia sieć Orange zapowiedziała zmianę cennika. Klienci mieli zapłacić 4,94 zł za minutę połączenia z Anglii oraz 1,51 zł za wysłanie wiadomości SMS. Nowe stawki obowiązywać będą od 31 maja. Obecnie klienci Orange w ramach promocji rozliczają się w taki sam sposób, jakby Wielka Brytania była w Unii Europejskiej. Operator zapowiada przedłużenie oferty.

Brytyjskie Europejskie Centrum Konsumenckie będzie kontynuować pracę nad otrzymanymi do tej pory skargami w trakcie 2021 r. Jednocześnie ECK w Wielkiej Brytanii informuje, że w trakcie tego roku mogą nastąpić zatrzymanie działalności centrum w przypadku, gdy zdecydowałyby tak władze brytyjskie lub Komisja Europejska.

Dominika Florek