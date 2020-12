Od stycznia nowe limity przewozu papierosów i alkoholu z Wielkiej Brytanii

fot. Luke MacGregor / Reuters

Niższe limity przewozu papierosów, tytoniu i alkoholu z Wielkiej Brytanii, zakaz przewożenia mięsa oraz roślin. 1 stycznia 2021 r. kończy się etap przejściowy procesu wychodzenia tego kraju z Unii. Sprawdzamy, jak brexit wpłynie na podróżujących.

1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestanie być częścią wspólnoty europejskiej. W związku z tym podróż do Zjednoczonego Królestwa będzie odbywać się na zasadach, jakie obowiązują osoby wyjeżdżające do tzw. krajów trzecich. Oprócz konieczności zabrania ze sobą paszportu zmiany dotyczyć będą też ilości produktów, jakie można przewieźć, bez konieczności płacenia akcyzy oraz cła.

Limity przewozu w transporcie lotniczym lub morskim Produkty Z Wielkiej Brytanii do Polski Z krajów UE do Polski Papierosy 200 szt. 800 szt. Cygaretki 100 szt. 400 szt. Cygara 50 szt. 200 szt. Tytoń do palenia 250 g. 1 kg. Wyroby spirytusowe 1 l 10 l Wina alkoholizowane 2 l 20 l Wino 4 l 90 l Piwo 16 l 110 l Opracowanie własne Bankier.pl

Ograniczenia przewozu obowiązują łącznie dla grupy produktów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. "Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Co to oznacza dla osoby podróżującej? Jednorazowo z Wielkiej Brytanii do Polski można przykładowo przywieźć 100 sztuk papierosów (50 proc. limitu) oraz 25 cygar (50 proc. limitu) lub 50 sztuk papierosów (25 proc. limitu), 25 cygaretek (25 proc. limitu), 12 cygar (25 proc. limitu) oraz 62,5 gramów tytoniu do palenia (25 proc. limitu).

Niższe limity na alkohol i papierosy

Po zakończeniu etapu przejściowego oprócz ograniczeń w transporcie lotniczym i morskim zostaną wprowadzone nowe niższe limity na wyroby tytoniowe oraz alkohol przewożony w transporcie drogowym lub kolejowym:

papierosy – 40 szt.,

cygaretki – 20 szt.,

cygara – 10 szt.,

tytoń – 50g.,

alkohol o mocy powyżej 22 proc. – 1 l,

alkohol o mocy poniżej 22 proc. – 2 l,

wino niemusujące – 4 l,

piwo – 16 l.

Od 1 stycznia 2021 r. z Wielkiej Brytanii do krajów w Unii Europejskiej nie można będzie wywozić mięsa oraz produktów mlecznych. Na terenie państw wspólnoty możliwe jest przewożenie wymienionych produktów, pod warunkiem, że przeznaczone są do użytku własnego. Oprócz państw UE mięso i mleczne wyroby można przewozić podczas podróży do Andory, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino oraz Szwajcarii.

Zakaz przewożenia roślin z Wielkiej Brytanii do Polski

Dodatkowo od nowego roku podróżni nie będą mogli przywozić z Wielkiej Brytanii na obszar UE żadnych roślin ani materiałów roślinnych, chyba że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie wydane przez organ ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia. Zakaz nie dotyczy bananów, kokosów, daktyli, ananasów oraz duriany. "Owoce te nie stanowią zagrożenia" - podkreśla Ministerstwo Finansów.

DF