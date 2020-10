Postęp w rozmowach między UE a Wielką Brytanią, ale ciągle bez porozumienia

fot. HENRY NICHOLLS / Reuters

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała po sobotniej rozmowie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, że choć w negocjacjach umowy o przyszłych relacjach unijno-brytyjskich poczyniono postępy, to ciągle istnieją znaczne rozbieżności między stronami.

Von der Leyen i Johnson rozmawiali w sobotę telefonicznie.

"Dobra rozmowa z Borisem Johnsonem o stanie negocjacji między Unią Europejską i Wielką Brytanią. Chociaż poczyniliśmy postępy, nadal istnieją znaczne rozbieżności. Zgodziliśmy się, że ważne jest, aby znaleźć porozumienie jako mocną podstawę strategicznych relacji" - napisała szefowa KE na Twitterze.

KE opublikowała też wspólne oświadczenie von der Leyen i Johnsona. Przywódcy zgadzają się w nim co do "znaczenia znalezienia porozumienia, jeśli to w ogóle możliwe, jako mocnej podstawy strategicznych stosunków UE-Wielka Brytania w przyszłości".

Stwierdzili też, że w negocjacjach nadal są znaczne rozbieżności, zwłaszcza, ale nie tylko, w obszarach rybołówstwa i równych zasad dla firm. Zapowiedzieli też, że rozmowy będą kontynuowane.

W kończącym się tygodniu odbyła się kolejna tura rozmów między negocjatorami z obu stron kanału La Manche, ale dalej wiele kwestii jest otwartych.

Sytuacji nie poprawia nastawienie Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza przyjęcie we wtorek przez Izbę Gmin kontrowersyjnego projektu ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym, który daje możliwość unieważnienia uzgodnień dotyczących Irlandii Północnej w obowiązującej już umowie o wystąpieniu W. Brytanii z UE.

KE wszczęła w czwartek procedurę o naruszenie prawa unijnego przeciw Wielkiej Brytanii w związku z tymi przepisami. Wcześniej Bruksela wezwała Londyn do usunięcia problematycznych elementów z tego dokumentu do końca września, jednak tak się nie stało.

Do nierozstrzygniętych kwestii w rozmowach obu stron należy sprawa pomocy państwa oraz gwarancji równych szans i uczciwej konkurencji dla przedsiębiorstw z UE i Wielkiej Brytanii. Negocjatorzy nie mogą się też porozumieć w sprawie rybołówstwa.

Przedstawienie na początku września projektu ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym spowodowało poważny kryzys w negocjacjach z UE, które już wcześniej były w impasie. Wtorkowe głosowanie miało miejsce w tym samym dniu, w którym rozpoczęła się dziewiąta - i ostatnia z dotychczas zaplanowanych - runda negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Z Brukseli Łukasz Osiński