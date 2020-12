Brytyjski rząd może usunąć sporne klauzule z ustawy o rynku wewnętrznym

fot. Melinda Nagy / Shutterstock

Wielka Brytania mogłaby usunąć budzące kontrowersje zapisy z projektów ustaw o brytyjskim rynku wewnętrznym oraz o opodatkowaniu, jeśli w rozmowach z Unią Europejską w sprawie przyszłych relacji będzie postęp - oświadczył w poniedziałek brytyjski rząd.

W wydanym oświadczeniu napisano, że brytyjski rząd podtrzymuje zobowiązanie do pełnego wdrożenia protokołu w sprawie Irlandii Północnej w "pragmatyczny, proporcjonalny sposób, który uznaje miejsce Irlandii Północnej w obszarze celnym Zjednoczonego Królestwa i podtrzymuje porozumienie wielkopiątkowe we wszystkich jego wymiarach".

"Jeżeli rozwiązania, rozważane podczas tych rozmów (z UE - PAP) zostaną uzgodnione, rząd Zjednoczonego Królestwa byłby gotów usunąć klauzulę 44 z projektu ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym, dotyczącą deklaracji eksportowych. Rząd Zjednoczonego Królestwa byłby również gotowy do dezaktywacji klauzul 45 i 47 dotyczących pomocy państwa, tak aby mogły one być stosowane tylko wtedy, gdy są zgodne z prawami i obowiązkami Zjednoczonego Królestwa, wynikającymi z prawa międzynarodowego" - napisano.

W poniedziałek po południu Izba Gmin rozpoczęła analizowanie poprawek wniesionych do projektu ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym przez Izbę Lordów. Przed czterema tygodniami Izba Lordów usunęła z niej budzące kontrowersje klauzule, pozwalające rządowi na unieważnienie w określonych okolicznościach postanowień dotyczących Irlandii Północnej z obowiązującej już umowy z UE o warunkach wyjścia. Brytyjski rząd, który przyznawał, że byłoby to złamaniem prawa międzynarodowego, zapowiadał, że w Izbie Gmin sporne klauzule zostaną przywrócone.

Ostateczne brzmienie projektu ustawy musi zostać uzgodnione przez obie izby, a zazwyczaj niewybierani lordowie nie blokują na stałe projektów, przyjętych przez pochodzącą z bezpośrednich wyborów, czyli mającą znacznie większy mandat społeczny, Izbę Gmin.

Ponadto brytyjski rząd w tym tygodniu ma złożyć w Izbie Gmin projekt ustawy o opodatkowaniu, który również pozwoli - w przypadku braku porozumienia z UE - uchylić niektóre zapisy dotyczące Irlandii Północnej. Zgodnie z protokołem dotyczącym Irlandii Północnej, Londyn i Bruksela miały wspólnie ustalać, w przypadku których towarów eksportowanych z Wielkiej Brytanii (tj. Anglii, Szkocji i Walii) do Irlandii Północnej jest ryzyko ich reeksportu do Republiki Irlandii. Projekt ustawy przewiduje, że będzie to ustalał brytyjski rząd.

Gotowość do usunięcia tych klauzul przez rząd jest odbierana jako gest dobrej woli zrobiony przed rozmową telefoniczną premiera Borisa Johnsona z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, której celem jest przełamanie impasu w negocjacjach na temat przyszłych relacji po upływie wraz z końcem roku okresu przejściowego po brexicie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński