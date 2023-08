„Brazylijski Pablo Escobar” ma 6 tys. euro emerytury. I jednocześnie siedzi w więzieniu

Przebywający w belgijskim więzieniu brazylijski baron narkotykowy Sergio Roberto De Carvalho, zwany "brazylijskim Pablo Escobarem” i uznawany za jednego z największych handlarzy narkotykami na świecie, otrzymuje od kilku miesięcy emeryturę w wysokości ok. 6 tys. euro, informuje dziennik „Het Laatste Nieuws”. Zawiera ona rekompensatę za utracone świadczenia, kiedy udawał zmarłego, by uniknąć kary.

De Carvalho został zatrzymany na Węgrzech i dwa miesiące temu przekazano go Belgii. Brazylijczyk, który był wcześniej majorem brazylijskiej policji, zajmował się przemytem narkotyków "na dużą skalę" z Brazylii do Europy. Brazylijski wymiar sprawiedliwości poszukiwał go od 2020 r., a Interpol wydał za nim tzw. czerwoną notę za handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentów i zabójstwo.

Mężczyzna ukrywał się m.in. w Hiszpanii. W sumie posługiwał się co najmniej dziesięcioma różnymi tożsamościami. Jak podaje HLN, od kilku miesięcy kryminalista otrzymuje z Brazylii wysokie świadczenia emerytalne w wysokości ponad 30 tys. reali, czyli w przeliczeniu około 6 tys. euro. Tak wysokie świadczenie wynika z tego, że Brazylijczyk przez lata udawał zmarłego, aby uniknąć wymiaru sprawiedliwości. Kiedy okazało się, że żyje, świadczenie emerytalne zostało uzupełnione o zaległe lata.

„Fakt, że De Carvalho został skazany we własnym kraju, ale przebywa w więzieniu w Belgii, najwyraźniej nie stanowi problemu dla brazylijskich służb emerytalnych” – napisał „Het Laatste Nieuws”. Gazeta zauważa, że gdyby skazany był Belgiem, jego emerytura zostałaby wstrzymana po 12 miesiącach przebywania za kratkami.

Andrzej Pawluszek (PAP)

