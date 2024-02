Brazylia rozwikłała zagadkę próby zamachu stanu z 2023 r. Wskazała winnych

Dochodzenie prowadzone przez brazylijską Policję Federalną wykazało, że za próbą zamachu stanu z 8 stycznia ub. roku, która miała przeszkodzić w objęciu władzy po wygranych wyborach prezydenckich liderowi lewicy Luisowi Inacio Luli da Silvie, stała Partia Liberalna pokonanego prezydenta Jaira Bolsonaro.

Według ogłoszonych we wtorek rezultatów dochodzeń partia ta sfinansowała kampanię medialną, która głosiła, że przeciwnicy Bolsonaro sfałszowali rezultaty wyborów dzięki rzekomym manipulacjom przy liczeniu głosów. Miało im to umożliwić zastosowanie w głosowaniu – pod presją kandydata lewicy - urn elektronicznych.

To oskarżenie posłużyło zmobilizowaniu 8 stycznia 2023 roku tysięcy zwolenników Jaira Bolsonaro do udziału w proteście, którego celem było zakwestionowanie wyników wyborów. Tysiące jego zwolenników zaatakowały Pałac Prezydencki, Sąd Najwyższy i siedzibę parlamentu w stolicy kraju, Brasilii, w proteście „przeciwko fałszerstwu wyborczemu”, jakiego mieli się rzekomo dopuścić przeciwnicy polityka Partii Liberalnej.

Według ogłoszonych we wtorek rezultatów dochodzenia Partia Liberalna „sfinansowała kampanię propagandową, która posłużyła do udowodnienia (rzekomych) oszustw wyborczych, jakich dokonano za pomocą urn elektronicznych, aby w ten sposób zmobilizować przeciwników lewicowego kandydata na prezydenta do organizowania pod koszarami wojskowymi manifestacji mających zachęcić wojsko do działania”.

Intencją tych zabiegów – według śledczych – było zmobilizowanie wojska do poparcia Jaira Bolsonaro i niedopuszczenie do objęcia prezydentury przez zwycięzcę wyborów, Lulę da Silvę” – podsumowuje wydarzenia czołowy brazylijski dziennik „Jornal do Brasil”.

Były prezydent Bolsonaro nie daje tymczasem za wygraną. „Wzywam moich zwolenników do udziału w pokojowym akcie, w demonstracji w obronie państwa prawa, która odbędzie się 25 lutego w Sao Paulo” – napisał we wtorek na Twiterze.

W ubiegłym tygodniu policja odwiedziła jego dom w dawnej stolicy kraju, Rio de Janeiro, i zażądała oddania paszportu. Media brazylijskie zamieściły przy okazji zdjęcia i nagranie wykonane podczas spotkania, jakie odbył z ministrami swego rządu w lipcu 2022 roku. Zwraca się do nich z pytaniem, co zrobić, aby typowany przez prasę na zwycięzcę przyszłych wyborów prezydenckich Lula da Silva nie wygrał tych wyborów.

W swej wtorkowej korespondencji z Brazylii agencja Europa Press Internacional, która zatytułowała fragment tekstu nagłówkiem „Plan przewrotu”, czytamy słowa wypowiedziane przez prezydenta Bolsonaro na tym spotkaniu: ”Czy ktoś ma wątpliwości, że lewica, że opozycja – jak na to wygląda –wygra wybory? Musimy coś z tym zrobić”.

