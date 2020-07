Branże, które toną [Podcast]

Puls Biznesu

Zaczęło się odmrażanie gospodarki, ale wiele gałęzi balansuje na granicy być albo nie być i aby przetrwać, potrzebuje nowej pomocy - sektorowej.



Lockdown się skończył i – jak zapewniają rządzący – drugiego nie będzie. Po miesiącach bezruchu coraz więcej firm zaczyna odrabiać zaległości. Wciąż jednak istnieją obostrzenia dotyczące organizacji imprez sportowych, artystycznych czy wystawienniczych. Kuleją też gastronomia, hotelarstwo i turystyka. Te branże uważane są wręcz za tonące. Nie muszą się jednak ostatecznie pogrążyć. By tak się nie stało, konieczna jest nowa, tym razem sektorowa pomoc – przekonują przedstawiciele branżowych organizacji i takie postulaty przedstawiają rządzącym.

– Potrzebne jest przedłużenie postojowego, potrzebne są dalsze zwolnienia z ZUS-u – uważa Mikołaj Ziółkowski, prezes AlterArt i szef Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych.

Na nową rządową pomoc liczą także touroperatorzy, bo w tej branży – jak przekonuje Michał Starkowski, właściciel firmy snowshow.pl – powrót do normalności może trwać nawet 3-4 lata.

Z kolei Polska Izba Przemysłu Targowego, której wiceszefową jest Grażyna Grabowska, chciałaby dotacji, ale nie dla swoich członków, tylko dla małych i średnich firm, by mogły uczestniczyć w krajowych imprezach wystawienniczych.

Michał Drelich z firmy Sport Evolution apeluje do ministerstwa sportu, aby - tak jak w Niemczech, w Czechach czy w krajach nadbałtyckich – resort o planach dotyczących odmrażania sektora informował z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie firmy nie będą miały możliwości przygotowania się do tych zmian.

W przypadku sektora HoReCa ratunkiem może być konsolidacja pod skrzydłami dużego, mocnego partnera.

– Zgłaszają się do nas podmioty, które chcą się włączyć do naszej sieci albo rozmawiać o tym, byśmy przejęli lokalizacje. W ciągu takiego tygodniowego na tej zasadzie odezwało się do nas kilkadziesiąt restauracji – mówi Sylwester Cacek, prezes firmy Sphinx i przewodniczący rady Związku Pracodawców HoReCa.

