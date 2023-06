Branża turystyczna zaskakuje. „Czas na rekordowe wakacje”

Elemental Alu odwołuje zaproszenie do sprzedaży akcji Alumetalu (popr.) Elemental Alu ze skutkiem natychmiastowym odwołuje zaproszenie do sprzedaży akcji Alumetalu, po komunikacie Hydro Aluminium o objęciu w czwartek 10 664 825 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów stanowiących ok. 68,21 proc. ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego - podała spółka w komunikacie.